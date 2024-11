Mannheim – Adler Mannheim feiern Auswärtssieg in Wolfsburg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben nach zwei Niederlagen in Folge das Auswärtsspiel am Donnerstagabend bei den Grizzlys Wolfsburg mit 6:4 (1:1, 4:3 und 1:0) gewonnen. Die Entscheidung fiel erst 23 Sekunden vor Spielende im Schlussdrittel, als der Finne Markus Hännikäinen den Puck ins leere Tor schoss. Das Adler-Team mit Trainer Dallas Eakins liegt nach zehn Spielen mit 23 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Spitzenreiter in der Eishockey-DEL sind die Eisbären Berlin mit 36 Zählern nach 15 Begegnungen. Die Adler Mannheim bestreiten am Sonntag, 3. November um 14 Uhr, das nächste Heimspiel in der SAP Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers, die mit 21 Zählern Tabellenachter sind. Im letzten Heimspiel hatten die Adler Mannheim das Derby gegen die Löwen Frankfurt mit 0:2 verloren, danach gab es am Dienstag eine 4:5-Auswärtsniederlage beim EHC Red Bull München. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Adler-Torwart Arno Tiefensee wurde nach dem 2. Drittel in Wolfsburg ausgewechselt (Foto Michael Sonnick)

