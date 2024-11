Heidelberg – OB-Eckart Würzner blickt das Projekt „Stadt an den Fluss“(Video)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Neckar ist ein zentraler Hotspot für Naherholung in Heidelberg. Bootsfahrten auf dem Neckar, Sport, Spiel, Spaziergänge, Radfahren: All das ist hier möglich. An ausgewählten „Neckarorten“ kann man verweilen oder auch mal sportliche und kulturelle Angebote genießen. Die Stadt Heidelberg, die Architektenkammer und der Verein Neckarorte ertüchtigten diese. Schon 2006 gab es Pläne zur Realisierung der Idee „Stadt an den Fluss“. 2016 fanden Veranstaltungen statt, bei der Stadtplaner gemeinsam mit Architekten und der Bürgerschaft Ideen für das „Wo“ und „Was“ formulierten. In der Machbarkeitsstudie von 2019 wurden 10 einzeln realisierbare Neckarort-Vertiefungsbereiche erkannt. An diesen Punkten soll jeweils die Verbindung zum Fluss weiter erschlossen werden. Kernpunkte der Studie sind die sukzessive Entwicklung der Neckarpromenade und eine Radstrecke von Karlstor bis nach Wieblingen-Wehr. Das Projekt „Stadt an den Fluss“ erstreckt sich über Jahre. Was wurde bisher erreicht und wie geht es weiter? Oberbürgermeister Eckart Würzner informiert.(Video)

