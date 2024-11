Viernheim – „Hoch hinaus seit 25 Jahren“ – Dachdeckerei Herbert Wiltschi feiert Jubiläum

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit einem Vierteljahrhundert sorgt die Dachdeckerei Herbert Wiltschi in Viernheim für sichere Dächer und zufriedene Kunden. Was als mutiger Schritt in die Selbstständigkeit

begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, die Herbert Wiltschi gemeinsam mit

seiner Frau Elke schreibt. Sie hilft im Büro, während der 58-jährige Dachdeckermeister auf

den Dächern Viernheims mit Sorgfalt und Präzision arbeitet – bei Wind und Wetter, in

schwindelerregender Höhe.

„Die Dachdeckerei Herbert Wiltschi steht seit 25 Jahren für handwerkliche Qualität und

Verlässlichkeit in Viernheim,“ würdigt Bürgermeister Matthias Baaß das Jubiläum und

wünscht Herbert Wiltschi weiterhin viel Erfolg und Freude am Handwerk. „Auch in den

kommenden Jahren, die sicher noch viele Herausforderungen, aber auch Höhenflüge mit

sich bringen werden.“ Er und Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz gratulierten am

vergangenen Mittwoch (30. Oktober) persönlich und zeigen auf, wie wichtig das Handwerk

für die Region ist.

Die Erfolgsgeschichte der Dachdeckerei begann, als Herbert Wiltschi nach einer Anstellung

im Dachdeckerhandwerk den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit wagte – unterstützt und

bestärkt durch seine Frau. „Der Weg war nicht immer leicht und als Selbstständiger gibt es

viele Hürden und Anforderungen, die ich mir erst aneignen musste,“ erinnert sich der

Dachdeckermeister. Heute ist das Unternehmen aus der Viernheimer Handwerkslandschaft

nicht mehr wegzudenken. Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz kennt die

Herausforderungen und betont: „Für alle, die ebenfalls den Schritt in die Selbstständigkeit

erwägen, bietet die Stadt eine Existenzgründungsberatung an – das gab es vor 25 Jahren

noch nicht.“

Begonnen hat die Reise in der Alfred-Nobel-Straße, heute befindet sich die Werkstatt in der

Röntgenstraße 5. Für Höhenangst bleibt in diesem Beruf kein Raum – schließlich bewegt

Herbert Wiltschi bei einem herkömmlichen Dach bis zu 12 Tonnen Material.

Seine Leidenschaft für das Dachdeckerhandwerk entdeckte er beim Probearbeiten in

Heidelberg: „Bei schönem Wetter, mit Blick über die Altstadt, wusste ich, das ist genau mein

Beruf und das ist seit meiner Ausbildung vor 43 Jahren so geblieben.“

Neben dem handwerklichen Geschick erfordert das Dachdecken Ausdauer und Muskelkraft.

Früher führte Wiltschi seinen Betrieb mit mehreren Mitarbeitenden und Auszubildenden,

heute ist er als Ein-Mann-Betrieb tätig. Unterstützt durch Zimmerer Stefan Letté bietet die

Dachdeckerei Wiltschi eine breite Palette an Leistungen, die über die Jahre gewachsen ist.

Von Dach-Neu- und Umdeckungen, Flachdach- und Dachbegrünungen, Dachfenster-

Kompletteinbau bis hin zu Steildacharbeiten, Holzwechselarbeiten und Dachisolierungen –

der Meisterbetrieb deckt eine Vielzahl an Leistungen im Bereich Dach-, Wand- und

Abdichttechnik ab. Auch Reparaturen und Kundendienste gehören zum täglichen Geschäft

„Das Dachdeckerhandwerk ist ein Beruf mit Tradition“, erklärt Wiltschi stolz in seiner

Handwerkskluft und erinnert an das heute selten gewordene Richtfest mit einem

geschmückten Baum auf dem Dach. Mit seinem treuen Kundenstamm setzt Herbert Wiltschi

weiterhin auf Qualität und Verlässlichkeit in Viernheim.

