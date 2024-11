Ludwigshafen – Zeugen gesucht – Einbruch in Friseur

Ludwigshafen-Mitte/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag (31.10.2024), gegen 02:45 Uhr, brachen mindesten zwei unbekannte Täter in einen Friseursalon am Berliner Platz ein. Ihnen gelang es Bargeld in unbekannter Höhe zu entwenden und anschließend unerkannt zu flüchten. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen am Berliner Platz gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz