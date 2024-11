Ludwigshafen – Lesung Esther Slevogt

Neustadt/Weinstraße / Mußbach / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Kurz vor Mitternacht in der Nacht vom 02.11.2024 auf den 03.11.2024 wollte eine Polizeistreife einen grauen Kleinwagen in der Talstraße, in 67434 Neustadt/W. einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Kleinwagens hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug und wollte sich somit der Verkehrskontrolle entziehen. Die Verfolgung ... Mehr lesen »