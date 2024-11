LU: Ausgezeichnet! Studierende mit dem DAAD-Preis und dem Ehrenamtspreis für herausragende Leistungen geehrt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Daren Tchouansi, Aileen Ruff und Aleksandar Aleksić wurden gestern im

Rahmen einer Feierstunde für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement

bei sehr guten Studienleistungen ausgezeichnet.

Am Mittwoch, 30. Oktober 2024, wurden die

Studierenden Daren Tchouansi, Aileen Ruff und Aleksandar Aleksić im Rahmen einer

Feierstunde für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement bei zugleich sehr guten

Studienleistungen geehrt: Daren Tchouansi, internationaler Student aus Kamerun im

Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik, erhielt den mit 1000 € dotierten Preis des

Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für sein Engagement im Dienst der

Hochschule. „Daren Tchouansi hat als einziger Studierender den aufwändigen zweijährigen

Diversity Audit-Prozess der HWG LU von Anfang bis Ende mit begleitet. Zudem engagiert er

sich seit zwei Jahren in besonderer Weise im Mentoring Programm der Hochschule, um

anderen „Internationals“ den Einstieg ins Studium zu erleichtern,“ begründete Kerstin

Gallenstein die Entscheidung der Jury, und ergänzt: „Inzwischen ist Daren außerdem als

Vertrauensstudent für alle Studierenden der Hochschule ansprechbar.“

Die mit jeweils 600 € monatlich für 6 Monate dotierten Ehrenamtspreise der

Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz erhielten die Studierenden Aileen Ruff und Aleksandar

Aleksić. Aileen Ruff, Studentin im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, engagiert sich neben

Studium und ihrem Job als Nachmittagsbetreuung an einer Realschule aktiv in der

ehrenamtlichen Kinderbetreuung und bei der Tafel Oppenheim, wo sie wöchentlich in der

Lebensmittelausgabe arbeitet. „Die Vielfalt an Persönlichkeiten und Kulturen hat mich

gepackt. Das ist sehr bereichernd“, beschreibt die Studentin ihre Erfahrung bei der Tafel.

Aleksandar Aleksić, Student im Masterstudiengang Logistik und Alumnus des

Bachelorstudiengangs Logistik mit der aktuellen Traumdurchschnittsnote von 1,1, engagiert

sich neben Studium und Werkstudententätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW)

Ludwigshafen. Auslöser sei die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 gewesen, berichtet Aleksić.

Das THW mit seinem umfassenden Angebot sei eine große Bereicherung, die Kameraden

dort inzwischen „Freunde fürs Leben“, so Aleksić.

Die Preise überreichten Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller und Kerstin Gallenstein.

„Es gab dieses Jahr sehr viele gute Bewerbungen. Das ist ein sehr ermutigendes Zeichen.

Wir sind so stolz auf Sie!“, sagte Kerstin Gallenstein in ihrer Laudatio. „Ehrenamtliches

Engagement öffnet und erweitert die akademische Perspektive. Ihre Erfahrungen aus dem

Ehrenamt kommen dann auch wieder der Hochschule als Ganzes zugute“, ergänzte

Hochschulpräsident Piller.

Der DAAD-Preis würdigt herausragende internationale Studierende für ihre akademischen

Leistungen und ihr Engagement und wurde dieses Jahr zum 28. Mal in der Geschichte der

Hochschule vergeben. Der Ehrenamtspreis zeichnet Studierende aus, die sich in

besonderem Maße ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen. Bewerbungen für beide

Preise können von allen Hochschulangehörigen eingereicht werden. Die Auswahl trifft eine

fachbereichsübergreifende Jury – dieses Jahr bestehend aus Vizepräsidentin Prof. Dr. Edith

Rüger-Muck, Christiane Weinerth, Helen Probst, Prof. Dr. Wolfgang Krieger und Prof. Dr.

Martin Klose.

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen