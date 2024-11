Frankenthal – Dieseldiebstahl

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum 31.10.2024 entwendete gegen 01:30 Uhr eine bisher unbekannte männliche Person ca. 500 Liter Diesel aus einem geparkten Lkw in der Zeppelinstraße in Frankenthal. Dabei entstand ein Schaden von ca. 650EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen