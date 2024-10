Weinheim – Rabimmel, Rabammel, Rabumm – Am 9. November in der Innenstadt – Martinszüge auch in der Weststadt und in den Ortsteilen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak( – Rabimmel, rabammel, rabumm: St. Martin steht vor der Tür und am Samstag, 9. November, reitet er auch in Weinheim wieder durch den Schlosspark. Dort auf der Wiese vor der Schlossterrasse wird St. Martin sein Ross anhalten und dort wird auch wieder das Martinsfeuer brennen. Der Schlosspark bietet viel Atmosphäre für den Abschluss des Zuges, sowie reichlich Platz für Kinder und Eltern – so die Erfahrungen der letzten Jahre. In der Dunkelheit des Parks kommen die Lampions der Kinder besonders gut zur Geltung.

Die Aufstellung des Zuges erfolgt wie immer um 17.45 Uhr in der Schulstraße vor der Pestalozzi-Schule in Richtung Schloss. Angeführt von St. Martin auf einem echten Pferd, das diesmal vom Fahrteam Rohrbacher gesattelt wird.

Unter Klängen der Stadtkapelle und der Feuerwehrkapelle Mörlenbach, laufen die Kinder die Albert-Ludwig-Grimm-Straße hinauf, dann über die Rote Turmstraße durch den Seiteneingang gegenüber der Schlossgartenstraße in den Schlosspark, dort in jedem Fall um den Weiher und zur Wiese. Alle nicht schulpflichtigen Kinder und deren Eltern können sich direkt hinter dem Komitee aufstellen. Die Schulkinder laufen im Schulverbund.

Die Jugendfeuerwehr sorgt für die Bewirtung. Der Kinderschutzbund Weinheim e.V., vertreten durch Christina Eitenmüller, dazu Dr. Thomas Ott und Andreas Kränzle stiften und verteilen die Martinsmännchen.

Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 8. November, ziehen die Weststadt-Kinder hinter St. Martin von der Königsberger Straße (Aufstellung 17.45 Uhr zwischen Danziger und Breslauer Straße) über die Liegnitzer Straße und Stettiner Straße zur Breslauer Straße, vorbei am Rolf-Engelbrecht-Haus zum Sepp-Herberger-Stadion, wo auf dem Parkplatz zwischen dem HSC und dem AC der Abschluss geplant ist. Auch hier stammt der St. Martin vom Fahrteam Rohrbacher.

Alle teilnehmenden Kinder bekommen auch hier ein leckeres Martinsmännchen geschenkt. In der Weststadt werden die Martinsmännchen vom Verein „Pro West“ gestiftet. Auch dort schenkt die Jugendfeuerwehr bei der Ausgabe der Backwaren Glühwein und Kinderpunsch aus.

Für die Kinder auf der Waid und der Ofling, veranstaltet die IG Waid wieder einen eigenen Martinszug. Dafür trifft man sich am Dienstag, 5. November, 18 Uhr, am Kindergarten im Hammerweg.

Am Donnerstag, 7. November, findet um 18 Uhr der Martinszug für die Kinder in Lützelsachsen statt. Aufstellung ist dieses Jahr auf dem Parkplatz der Gemeindehalle. Der Zug geht über die Wintergasse zum Sandloch-Sportplatz. Dort findet am brennenden Martinsfeuer die Ausgabe der Martinsmännchen statt. Hier gibt es eine Bewirtung mit Bonverkauf der Kinderturnabteilung der TSG Lützelsachsen. Es wird darum gebeten zum Ausschank des Glühweins und Kinderpunsches eigene Tassen mitzubringen.

Beim Martinszug in Hohensachsen sammeln sich die Teilnehmer am Montag, 11. November um 18 Uhr am Treffpunkt vor der Schule in der Kaiserstraße. Die Strecke verläuft über die Brucknerstraße, Fontanestraße, Sachsenstraße, am Rathaus vorbei bis zur Lutherstraße, dann über die Lessingstraße und die Jahnstraße zurück zur Kaiserstraße. Martinsmännchen gibt es auf dem Schulhof. Die Musikschule begleitet den Zug.

Der Martinsumzug in Rippenweier findet am Montag, 11. November, um 18 Uhr statt. Aufstellung und Start ist an der Verwaltungsstelle, von dort zieht der Zug zur Schule, begleitet von St. Martin hoch zu Ross. In der Kirche gibt es eine kleine Andacht mit Pfarrerin Mautner und natürlich gibt es Martinsmännchen für jedes Kind. Die Straßenbeleuchtung wird abgeschaltet.

Auch in Ritschweier findet der Martinsumzug am Sonntag, 10. November um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist ebenfalls am Kinderspielplatz. Der Posaunenchor und ein St. Martin werden den Zug begleiten. Am Ziel wird eine Martinsgeschichte vorgelesen. Es gibt Kinderpunsch und Glühwein. Alle teilnehmenden Kinder bekommen ein Martinsmännchen geschenkt. An der Zugstrecke wird die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet.

In Oberflockenbach geht der Martinszug am Montag, 11. November, um 18 Uhr an der Theodor-Heuss-Schule los. Er führt von der Dell über die Alte Straße, Kohlklinge, Ginsterweg, Alte Straße, In der Dell zurück zur Schule. Dort werden die Martinsmännchen verteilt. Für Speisen und Getränke sorgen der Förderverein und der Elternbeirat.

Der Martinsumzug im Ortsteil Sulzbach findet am Montag, 11. November, statt. Der Zug startet um 18 Uhr am Festplatz. Die Route verläuft über Goethestraße, Gutenbergstraße, Kleiststraße und wieder zum Festplatz. Es werden Martinsmännchen ausgegeben.

