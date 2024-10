Schwetzingen – Urologische Telefonsprechstunde am 5. November – Chefarzt Dr. Jan Voegele beantwortet telefonisch Fragen von Patienten zu urologischen Themen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Ob Nierensteine, Harninkontinenz, urologische Tumore oder Notfälle: Am 5. November, 15 bis 17 Uhr, beantwortet Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Abteilung für Urologie in der GRN-Klinik Eberbach sowie Leiter im Urologischen Steinzentrum Rhein-Neckar-Odenwald, in einer Telefonsprechstunde Fragen von Patienten zu urologischen Themen.

Ohne Hemmungen können Patienten sich vertrauensvoll an Dr. Voegele wenden und auch Tabu-Themen offen ansprechen.

Die Abteilung für Urologie der GRN-Klinik Eberbach bietet medizinische Therapien auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Ein Schwerpunkt ist neben der Allgemeinen- und Notfall-Urologie die Uroonkologie. Diese befasst sich mit bösartigen Erkrankungen der Prostata, der Blase, der Niere, des Nierenbeckens und Harnleiters sowie der Hoden und des Penis.

Die behandelnden Ärzte in der Urologie der GRN-Klinik Eberbach bieten das gesamte therapeutische Spektrum der offenen schnittoperativen Urologie sowie der Endourologie an. Bei letzterer werden diagnostische und therapeutische Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt und die natürlichen Zugänge zum Körperinneren genutzt. Schwerpunktmäßig werden alle Formen der operativen und konservativen Steintherapie sowie sämtliche Aspekte der dazugehörigen Diagnostik sowohl bei Männern als auch bei Frauen und Kindern angewandt.

Zeitgleich mit der Eröffnung der neuen Urologie im Neubau wurde in Eberbach im April 2022 das Urologische Steinzentrum Rhein-Neckar-Odenwald gegründet. Es ist vollumfänglich in die Räumlichkeiten der Urologischen Abteilung integriert.

Die dort angebotene Steintherapie als weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Abteilung, beginnt mit der adäquaten Notfallversorgung bei Koliken, und das – wie auch die sonstige Notfallversorgung – 24 Stunden am Tag. Dabei stehen dem Ärzte- und pflegerischen Team sämtliche diagnostischen Maßnahmen vor Ort zur Verfügung wie eine Sonographie, ein eigener voll-digitaler Röntgenarbeitsplatz, und die Computertomographie. Zur Therapie der diagnostizierten Steinerkrankung werden mit modernster Geräteausstattung das gesamte operative Spektrum von Harnableitung mittels DJ Katheter Stoßwellentherapie, über Harnleiter- oder Nierenspiegelung bis hin zu minimalinvasiven operativen Zugangswegen in die Niere angeboten. Nach erfolgreicher Steintherapie und Identifikation von Risikofaktoren soll eine Ernährungsberatung bei der Vorbeugung wiederkehrender Steinerkrankungen helfen.

Interessierte können sich am Dienstag, 5. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr mit Fragen zu urologischen Themen an Chefarzt Dr. Voegele wenden. Erreichbar ist Dr. Voegele in dieser Zeit unter der Telefonnummer 06271 83-7156. Das Angebot ist kostenlos.

Weitere Informationen zur Abteilung für Urologie der GRN-Klinik Eberbach: https://www.grn.de/eberbach/klinik/urologie/die-fachdisziplin

Infos zum Urologischen Steinzentrum Rhein-Neckar-Odenwald: https://www.grn.de/medizinische-fachzentren/urologisches-steinzentrum-eberbach