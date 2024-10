Rhein-Pfalz-Kreis – Landratswanderung mit Clemens Körner bringt politisches Desaster ans Licht – VIDEO

Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 26. Oktober 2024 fand in Schifferstadt die traditionelle Landratswanderung statt. Landrat Clemens Körner vom Rhein-Pfalz-Kreis, konnte zahlreiche Teilnehmer zu der etwas anderen Landratswanderung begrüßen. Was war anders als bei bisherigen Wanderungen durch die Gemeinden im Kreis? Hielten sich in der Vergangenheit Informationsgehalt und die gewanderte Strecke die Waage, stand der informelle Teil der Wanderung diesmal deutlich mehr im Fokus als das Wandern.

Der Landrat wollte den interessierten Bürgern Informationen aus erster Hand zu den Großprojekten GUSEA und zum Stand des neu geplanten Kreishauses in Schifferstadt geben.

Dem Entsprechend startete die “Landratswanderung 2024” mit einer Führung durch die Schaltzentrale des GUSEA-Projekts in der “Green Urban Smart Energy Area”. Dabei handelt es sich um das gesamte Areal rund um das Sport- und Schulzentrum Schifferstadt. Sämtliche Gebäude in diesem Gebiet werden durch einen vorort erzeugten, klimaneutralen Energiemix versorgt.

Das heißt, ohne fossilie Brennstoffe wie Öl oder Gas.

Nach dem Landrat Clemens Körner und Bürgermeisterin Ilona Volk die Notwendigkeit des Projekts aus politischer Sicht erläutert haben, gab Projektleiter Sascha Bub, Einblicke zur technischen Umsetzung des Klimaschutzprojekts, dass weltweiten Vorbildcharakter hat. Am Ende soll eine CO2-Ersparnis von mehr als 1000 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr erreicht werden. Mehr Infos zu GUSEA finden Sie natürlich im Netz.

Nach diesen ersten Einblicken wanderten die Teilnehmer vorbei am Schulzentrum zum Süd-Bahnhof. Mit der S-Bahn ging es zum zweiten Themenschwerpunkt, dem Neubau des Kreishauses auf dem früheren Gelände der Bereitschaftspolizei, direkt am Hauptbahnhof Schifferstadt.

Von da ab wurde das Deutschland Desaster mal wieder deutlich

Durch die örtliche Nähe des jetzigen Kreishauses, direkt an der Großbaustelle Abriss Hochstraße-Nord, ist ein neues Kreishaus dringend notwendig. Seit sage und schreibe sechs Jahren bemüht sich nun der Rhein-Pfalz-Kreis, dass das Land den Umzug der Verwaltung von Ludwigshafen nach Schifferstadt genehmigt, und es liegt immer noch kein Ergebnis vor.

Gerhard Becker von Heberger GmbH hat Pläne vorgestellt, wie das neue Verwaltungsgebäude aussehen könnte, aber auch wie das gesamte Umfeld von dem Neubau partizipieren würde. Eine rundum schlüssige Präsentation, die mit großen Applaus bedacht wurde.

Bereits 2015 hat die Firma Heberger, die als Investor und Bauherr das Kreishaus-Projekt umsetzten würde, sämtliche Grundstücke, die für die neue Kreisverwaltung benötigt werden, erworben. Es gibt mittlerweile zwei rechtskräftige Bebauungspläne, für das Verwaltungsgebäude auf dem früheren Gelände der Bereitschaftspolizei- und für das Parkhaus. Es wurden im Vorfeld Gutachten erstellt, die die Firma Heberger bezahlt hat.

Gibt es am Ende einer Landratswanderung immer noch gesselige Gespräche und Anekdoten unter den Teilnehmern, gab es diesmal ungläubiges Erstaunen über die Vorgehensweise der Landesregierung in Rheinland-Pfalz.

Quelle: MRN-News.de