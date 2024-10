Reichertshausen – Busfahrer beschädigt Hauswand und flüchtet

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr bog ein 41-jähriger Busfahrer von der Waldstraße in die Straße “Am Geißbuckel” ein. Bei dem Abbiegevorgang blieb der Bus an einer Hauswand hängen, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Der Hausbewohner, welcher durch den entstandenen Krach geistesgegenwärtig das Haus verließ, sah gerade noch rechtzeitig den flüchteten Bus und konnte der Polizei schließlich eine Beschreibung des Busses und ein Teilkennzeichen liefern. Im Rahmen der Fahndung wurde der Busfahrer schließlich in Epfenbach mit passenden Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt. Der Busfahrer räumte sein Fehlverhalten schließlich ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

