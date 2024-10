Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf 60 Jahre Dienst als ehrenamtlicher Helfer im THW kann Gerhard Janz zurückblicken. Um dieses herausragenden Jubiläum zu würdigen, hatte der THW-Ortsverband am Freitag zu einer Feierstunde eingeladen.

Ein ungewohnter Anblick bot sich am Freitagnachmittag im Innenhof des Neustadter Rathauses, als kurz vor 14 Uhr ein THW-blauer Kübelwagen des Typs Munga knatternd durch die Einfahrt bog. Das historische Fahrzeug war nicht etwa zum Einsatz reaktiviert worden, an Bord befand sich der Ehrengast des Tages, der so stilgerecht vorfuhr.

Im Ratssaal der Stadt begrüßten dann der THW-Ortsbeauftragte für Neustadt, Jens Lembke, und

der Gastgeber, Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel die Gäste herzlich. Der THW-Landesbeauftragte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Marcus Hantsche, blickte in seiner Festrede zurück auf den langen und beeindruckenden Werdegang des Jubilars im THW.

Anfang 1963 ist Gerhard Janz mit damals 26 Jahren dem erst zehn Jahre zuvor gegründeten THW–Ortsverband Neustadt a. d. W. beigetreten und seitdem treu geblieben. Als gelernter Kfz-Mechaniker eignete er sich schnell ein umfassendes Fachwissen zu den Katastrophenschutzfahrzeugen aller Art an. Ebenso erwarb er durch eine Vielzahl an Lehrgängen die erforderlichen Kenntnisse für unterschiedliche Einsatzaufgaben des THW in den Bereichen Bergung, Räumen Brückenbau.

An insgesamt 28 größeren Einsätzen wirkte Gerhard Janz im Laufe der Zeit maßgeblich mit. Neben großen Hochwassereinsätzen, etwa in Völklingen und Emmerich, begab er sich dabei auch in mehrere Auslandeinsätze. So war er etwa 1974 in den Tschad entsandt worden, wo er zusammen mit 15 weiteren Helfern bei sengender Hitze eine Fähre für LKW bis 40 t aus Pontonteilen baute und Einheimische in deren Betrieb unterwies. So war dort der Schari-Fluss wieder querbar. 1991 dann führte ihn ein Hilfsgütertransport mit 14 Fahrzeugen und etlichen Helfern in die Nähe von Kyjiv in der Ukraine. Bei bis zu -36 °C konnten hier teilweise die Motoren der Fahrzeuge nicht abgestellt werden, da diese sonst eingefroren wären. Dosen mit Getränken im Feuer zu erhitzen, um damit die festgefrorenen Bremsen aufzutauen, war eine weitere Taktik, um mobil zu bleiben.

Da es sich als schwierig erwiesen hatte, in solchen Einsätzen Kontakt in die Heimat aufzunehmen, baute Gerhard Janz neben seiner Tätigkeit als Sprechfunk-Ausbilder auch eine KurzwellenNotfunkstation im THW-Ortsverband auf, die unter der Kennung DF O NW von 1980 bis 2001 aktiv war, um weltweit Verbindung mit den THW-Kräften im Auslandseinsatz zu halten.

Für sein außerordentliches Engagement während seiner 50-jährigen Zugehörigkeit zum THW erhielt Gerhard Janz bereits 2013 das THW-Ehrenzeichen in Silber.

Hantsche betonte, wie wichtig ein solches Ehrenamtliches Engagement sei und das Signal, das davon ausgeht. Mit besonderer Freude überreichte er Gerhard Janz daher die Urkunde für 60 Jahre ehrenamtlichen Dienst im THW.

Isabel Mackensen-Geis, Bundestagsabgeordnete für Neustadt, unterstrich die gesellschaftliche Bedeutung derartiger Leistungen: „Sie stehen für ganz viele, die sich ehrenamtlich engagieren und das ist beeindruckend zu sehen.“ Gleichzeitig erfordere ein starkes THW allerdings auch ständige Investitionen. „60 Jahre lang ein Held“, fasste es der Landtagsabgeordnete Dirk Herber zusammen.

Dabei gehe es allerdings nicht um waghalsige Abenteuer, sondern darum, das Machbare stets anzupacken, was allerdings gerade im Ehrenamt auch den nötigen Rückhalt im persönlichen Umfeld voraussetze. Claus Schick, Landtagsabgeordneter und für viele Jahre Ortsvorsteher in Lachen-Speyerdorf, dem Sitz des THW-Ortsverbandes, betonte: „60 Jahre Engagement im THW sind eine beeindruckende Lebensleistung, die große Wertschätzung verdient. Das ist eine Inspiration für uns alle.“

Gerhard Janz zeigte sich bewegt von der großen Anerkennung und dankte alle Gästen, darunter auch der DRK-Stadtverbandsvorsitzende Tassilo Willrich sowie einige THW-Kameraden aus früheren Jahren, für ihr Kommen. Der 88-Jährige betonte dabei zugleich, dass all die Erfolge und Erlebnisse in seiner langen Zeit beim THW nie allein sein Verdienst gewesen sein, sondern dass die starke Kameradschaft und der Zusammenarbeit im Ortsverband, aber auch mit anderen THW-Einheiten, all das erst möglich gemacht hätte.





Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) im Überblick:

Gründungsdatum

Gegründet am 22. August 1950 durch Otto Lummitzsch im Auftrag des damaligen Bundesinnenministers Gustav Heinemann.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Rund 88.000 ehrenamtliche THW-Angehörige sind im THW aktiv, davon sind über 17.000 Junghelferinnen und Junghelfer. Insgesamt engagieren sich rund 15.200 Mädchen und Frauen ehrenamtlich im THW.

Hauptamtliches Personal

Über 2.200 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im THW beschäftigt. Darüber hinaus gibt es jedes Jahr rund 800 neue Bundesfreiwilligendienstleistende.

Struktur

Das THW untergliedert sich in:

 669 Ortsverbände

 66 Regionalstellen

 8 Landesverbände

o Baden-Württemberg (BW)

o Bayern (BY)

o Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt (BE/BB/ST)

o Bremen, Niedersachsen (HB/NI)

o Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein (HH/MV/SH)

o Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (HE/RP/SL)

o Nordrhein-Westfalen (NW)

o Sachsen, Thüringen (SN/TH)

 THW-Ausbildungszentren

 THW-Logistikzentren

 THW-Leitung

Aufgaben des THW nach dem THW-Gesetz

 Technische Hilfe im Zivilschutz

 Technische Hilfe im Ausland im Auftrag der Bundesregierung

 Technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen größeren Ausmaßes auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen

 Unterstützungsleistungen und Maßnahmen, die das THW durch Vereinbarung übernommen hat

 Beteiligung an internationalen, supranationalen und nationalen Forschungsprojekten aus den Bereichen Rettungswesen, Katastrophenschutz und Zivilschutz Einsatzoptionen im Inland (Auswahl)

Technische Hilfe

 Orten, Retten und Bergen

 Räumen und Sprengen

 Bekämpfen von Überschwemmungen

 Ausleuchten von Einsatzstellen

 Ölschadenbekämpfung

Führungsunterstützung

 Einrichten und Betreiben von Führungsstellen innerhalb des THW

 Einrichten und Betreiben von Führungsstellen für Bedarfsträger

 Einrichten temporärer Telekommunikationssysteme

Infrastrukturmaßnahmen und Notversorgung der Bevölkerung sowie Notinstandsetzung Kritischer Infrastrukturen

 temporäre Elektro- und Treibstoffversorgung

 Wasseranalyse, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung

 Errichtung und technischer Betrieb von Notunterkünften

 Brückenbau

Logistik

 Materialerhaltung, Reparaturarbeiten

 Einrichten und Betreiben von Logistikstützpunkten

 Material- und Treibstofftransport

 Verpflegen von Einsatzkräften

Einsatzoptionen im Ausland (Auswahl)

 Orten, Retten, Bergen

 Trinkwasserversorgung

 Pumpen, Wasserförderung

 Notinfrastruktur aufbauen

 Botschaftsunterstützung

 Bereitstellung von Fachexpertise im Rahmen EU / VN

 Unterstützung bei Aufbau und Stärkung von Katastrophenschutzkapazitäte

Einsatzeinheiten

Das THW verfügt über 730 Einsatzeinheiten, die auf Bergungsarbeiten spezialisiert sind. Zudem

gibt es rund 1.800 weitere Einheiten mit verschiedenen Schwerpunkten. Davon ist die Fachgruppe

Notversorgung und Notinstandsetzung die häufigste Einheit. Bundesweit gehören über 11.000

Fahrzeuge zur Ausstattung des THW. Aufgrund der einheitlichen Ausbildung und Ausstattung kann

das THW seine Einheiten nach Bedarf bundesweit zusammenführen und einsetzen. Für

Auslandseinsätze, z. B. zur Unterstützung von EU- und VN-Missionen, hält das THW spezielle

Schnell-Einsatz-Einheiten und Module bereit.

Einsatzschwerpunkte des THW in den Jahren 2021/2022

Im Inland

 Zum Jahreswechsel 2023/2024 waren weite Teile Deutschlands von Hochwasser betroffen.

Vor allem im Norden war die Lage über mehrere Tage hinweg anhaltend kritisch.

Insgesamt haben rund 5.500 Einsatzkräfte aus 325 Ortsverbänden in mehr als 181.000

Einsatzstunden Deiche mit Sandsäcken gesichert, Wasser gepumpt und Wasserpegel

überwacht.

 Im Oktober 2023 schützte das THW Anwohnende bei der Sturmflut an der Ostsee vor

Hochwasser.

 Ab Anfang März 2022 hat das THW bundesweit Notunterkünfte für Geflüchtete aus der

Ukraine errichtet. 80 Prozent der 668 Ortsverbände waren beteiligt.

 Im Sommer 2021 hat das Starkregenereignis Bernd viele Brücken zerstört, die teilweise bis

heute noch nicht wiederaufgebaut sind. Alleine an der Ahr hat das THW bis 2023 insgesamt

30 Brücken errichtet.

 Häufig ist das THW wegen Großbränden, Unwettern und Verkehrsunfällen national im

Einsatz.

Im Ausland

 Im August 2023 baute das THW nach den Überschwemmungen in weiten Teilen

Sloweniens zwei Brücken, räumte Bachläufe, beseitigte Treibgut sowie Geröll und richtete

Straßen wieder her.

 Anfang 2023 nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien half die Schnell-Einsatz-Einheit

Bergung Ausland des THW dabei, Überlebende aus den Trümmern zu retten. Das THW

versorgte die betroffene Region mit Hilfsgütern im Gesamtwert von rund 7,5 Millionen

Euro. Darunter waren Zelte, Decken und Werkzeugkisten.

 Der russische Angriffskrieg ab Februar 2022 führte zum größten Logistikeinsatz des THW

im Ausland. Das THW hat bisher Waren im Wert von über 120 Millionen Euro in rund 180

Transporten weitergeleitet. Insgesamt 36 Helferinnen und Helfer unterstützten außerdem

im März und April 2022 Deutsche Botschaften sowie EU- und VN-Aktivitäten in

Nachbarstaaten der Ukraine.

 Das THW beteiligt sich an Auf- und Ausbauprojekten für Katastrophenschutzstrukturen in

verschiedenen Ländern, beispielsweise Tunesien. Diese Projekte werden von der EU oder

dem Auswärtigen Amt geförderten.

Die Einsatzkräfte des THW waren 2023 rund 829.000 Stunden auf Anforderung verschiedener

Bedarfsträger (z.B. Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutzbehörden, Kommunen, Länder, Bund

oder EU) im Einsatz.

Der THW-Ortsverband Neustadt a. d. W. im Überblick:

Gründungsdatum

17. Juni 1953

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

116 ehrenamtliche THW-Angehörige, davon 19 Junghelferinnen und Junghelfer. Insgesamt sind

davon 26 THW-Kräfte weiblich. Durchschnittliche jährliche Dienstzeit 2023 pro Kopf: 272 Stunden

Struktur

Der Ortsverband untergliedert sich in:

 Ortsbeauftragter u. Fachberater

 Technischer Zug, bestehend aus

o Zugtrupp (Einsatzführung)

o Bergungsgruppe

o Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung

o Fachgruppe Räumen

o Fachgruppe Brückenbau

 OV-Stab (allg. OV-Führung u. Verwaltung)

 Grundausbildungsgruppe

 Jugendgruppe

Näheres, z. B. zu unseren Fahrzeugen, finden Sie auch auf unserer Internetseite im Bereich

„Ortsverband Neustadt”.https://ov-neustadt-adw.thw.de/

