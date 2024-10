Mannheim – Warnstreik beim Benz – IG Metall ruft Beschäftigte zu Kundgebungen auf

Mannheim / Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. IG Metall ruft Beschäftigte von Daimler Truck und Daimler Buses zu Kundgebungen auf

Für Mittwoch, 30.10.2024, ruft die IG Metall Mannheim die Beschäftigten von Daimler Truck und Daimler Buses sowie dem Kontraktlogistiker Pfenning im Mercedes-Benz Werk Mannheim zur Teilnahme am Warnstreik auf

-Zwei Kundgebungen um 10.30 Uhr und für die Mittelschicht um 18.30 Uhr am Tor 2 in der Oberen Riedstraße

-Auch Beschäftigte der Nachtschicht am 31.10.2024 werden zum sogenannten Frühschluss aufgerufen

-Insgesamt knapp 3000 Teilnehmer/innen erwartet

-Weitere Kundgebung um 11.30 Uhr bei ART Antriebs- und Regeltechnik in Hockenheim

Am heutigen Dienstag endete die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie. Nach ersten Warnstreiks in Baden-Württemberg ruft die IG Metall Mannheim nun für heute, 30.10.2024, die Beschäftigten aus dem nach Roche zweitgrößtem Betrieb der Stadt, Daimler Truck und Daimler Buses auf dem Waldhof, zur Teilnahme am Warnstreik auf. Um 10.30 Uhr findet eine Kundgebung der IG Metall vor dem Tor 2 in der Oberen Riedstraße sowie für die Beschäftigten der Spät-/Mittelschicht eine Kundgebung um 18.30 Uhr ebenfalls am Tor 2 statt. Als Redner werden u.a. Bruno Buschbacher, Betriebsratsvorsitzender am Standort, sowie Thomas Hahl, 1. Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Mannheim auftreten. Am Vormittag werden etwa 2000 Beschäftigte erwartet, um 18.30 Uhr etwa 800 Beschäftigte. Außerdem werden die Beschäftigten der Nachtschicht am 31.10.2024 frühmorgens aufgerufen, ihre Arbeit früher zu beenden und direkt vom Arbeitsplatz nach Hause zu gehen.

Auch die Beschäftigten von ART Antriebs- und Regeltechnik in Hockenheim, einem Unternehmen, das u.a. Schaltschränke baut, werden morgen zum Warnstreik aufgerufen. Um 11.30 Uhr findet eine kleine Kundgebung vor dem Betrieb statt.