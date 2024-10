Mannheim – „Leseclub“ für Jugendliche in der Zentralbibliothek

Mannheim / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – -Unter dem Motto „Bücher, Kekse und Gleichgesinnte“ lädt die Stadtbibliothek Mannheim am Freitag, 08. November und 22. November 2024, 17 Uhr in das Zeitschriftencafé der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 zum „Leseclub“ für Jugendliche ein. Dieser wird alle zwei Wochen angeboten, immer freitags von 17 bis 18 Uhr. Bei Tee und Keksen findet ein zwangloser und gemütlicher Austausch statt – über das, was gerade gelesen wird, über Autor*innen, Genres, Inhalte und vieles mehr. Gelesen wird alles, was junge Menschen gerne lesen, z. B. Fantasy, Romance, Thriller, Science-Fiction, Young Adult, New Adult oder ein interessantes Sachbuch.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen und aktuelle Termine sind auf unserer Homepage zu finden:

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/stadtbibliothek/medienangebot/angebote-fuer-junge-leute