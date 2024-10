Mannheim – Eisdiscos im Eissportzentrum Herzogenried

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. So heiß ist Eis – Eisdiscos im Eissportzentrum Herzogenried

Am Freitag, 8. November, können alle Eislaufbegeisterten bei den Eisdiscos für Groß und Klein im Eissportzentrum Herzogenried wieder über die Eisfläche gleiten.

Von 20 bis 22.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet mit der Eisdisco der allseits beliebte Discolauf statt. Der Eintritt kostet acht Euro (keine Ermäßigung). Zu Black, House, 80er, 90er und aktuellen Charts über die Eisfläche gleiten oder einfach Freundinnen und Freunde treffen und mit ihnen bei Disconebel und Lightshow Runden drehen – das alles ist an dem Abend möglich. Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Davor findet nachmittags von 16.30 bis 19 Uhr die erste Kindereisdisco in dieser Eislaufsaison unter dem Motto „Bunte Lichternacht“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an Grundschulkinder in Begleitung einer erwachsenen Person. Der Eintritt beträgt acht Euro pro Person (keine Ermäßigung). Tickets können online oder an der Kasse und dem Automaten im Eissportzentrum erworben werden. Schlittschuhe und Laufhilfen können ebenfalls vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Die Veranstaltung ist Teil der Kampagne „Offensive Kindheit Aktiv“ als breites Sportförderangebot für Kinder und verspricht jede Menge Spaß und Bewegung.

Schneller aufs Eis: Es wird der Kauf von Online-Tickets im Vorverkauf empfohlen, um die Wartezeiten am Eingang zu reduzieren. Tickets sind bereits online unter www.mannheim.de/eislaufen oder an der Kasse zu den normalen Lauf- und Öffnungszeiten zu erwerben.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit für alle Eislaufbegeisterten, sich beim öffentlichen Eislauf zu den normalen Öffnungszeiten regelmäßig auf die Kufen zu stellen. Die Eislaufsaison 2024/2025 geht noch bis zum 16. März 2025.

Informationen zum Eislaufangebot und zur Veranstaltung gibt es direkt beim Eissportzentrum Herzogenried telefonisch unter 0621/301095, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder unter www.mannheim.de/eislaufen.

Quelle Stadt Mannheim