Ludwigshafen – Verkehrseinschränkungen auf der Pylonbrücke wegen Bauwerksuntersuchungen

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Seit Mittwoch, 30.10.2024, wird der in der Grünstadt aufenthältige 47-jährige Herr SAUDER vermisst. Er wurde letztmalig am Mittwoch um 10:30 Uhr in der MEDIAN Tagesklinik Grünstadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Herr SAUDER nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. ... Mehr lesen »