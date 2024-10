Ludwigshafen – Crypto Trading in Deutschland: Gen Z im BTC Hype

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Während ihre Eltern noch traditionelle Anlageinstrumente wie Aktien und Fonds bevorzugen, investiert die Gen Z lieber in Bitcoin und andere Kryptowährungen. Die Chance auf hohe Renditen, ganz vorn mit dabei zu sein und die Aufregung des Neuen sind unter anderem Beweggründe des Anlageverhaltens. Klar ist aber auch: Kryptowährungen bieten wie keine andere Anlageklasse Einstiegschancen in die Finanzmärkte. Einige sind bereits zu Centbeträgen handelbar.

Was aber macht für die Gen Z den Reiz am Bitcoin Trading aus? Lesen Sie in diesem Artikel, was den Crypto Hype auslöst und wie sich das Anlageverhalten der jungen Deutschen kennzeichnet.

Gründe für den Crypto Hype

Die Gen Z ist die erste Generation, die mit Kryptowährungen als Teil der Finanzwelt aufgewachsen ist. Hemmnisse anderer Generationen gegenüber neuen digitalen Währungen verspüren junge Leute nicht. Vielmehr ist es der Reiz des Neuen, das den Handel prägt. Denn der Handel mit Kryptowährungen bettet sich ideal in die Lebenswelten der Gen Z ein.

Social Media, In-App-Games und digitale Plattformen im Internet sorgen dafür, dass für die Gen Z jederzeit alles verfügbar ist. Sie sind always on. Ähnliches gilt für das Krypto Trading. Kryptowährungen wie Bitcoin sind für jeden zugänglich und das außerhalb staatlicher Kontrollen. Das bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in die Welt der Börsenwerte. Social Media und Trends hin zum Krypto Trading verstärken den Trend. Auf Instagram, YouTube oder TikTok schüren Creator einen wahrhaften Hype rund um Bitcoin – besonders stark war er zu Zeiten der Corona-Pandemie. Menschen suchten nach Möglichkeiten, von Zuhause aus ihr Geld zu vermehren. Viele Investoren der Gen Z entschieden sich für Kryptowährungen. Sie locken mit der Möglichkeit, in kürzester Zeit enorme Gewinne zu erzielen.

Plus: Die Art und Weise, wie sie Kryptowährungen handeln, erinnert an das Gaming-Verhalten. Insbesondere CFDs auf Kryptowährungen fühlen sich wie ein Spiel an: Aufgrund der extrem volatilen Kurse spekuliert die Gen Z binnen Stunden auf steigende und fallende Kurse führender Kryptos wie Bitcoin.

Junge Menschen investieren statt Aktien in Cryptos

Die Schnelligkeit des Handels ist somit ein Faktor, der sich nativ in die Lebenswelt der Gen Z einbettet. Aktieninvestments versprechen langfristige Renditen und kleine Dividenden auf dem Weg. Klassische Aktienkäufe setzen auch ein gewisses Investitionskapital voraus – Geld, das die Gen Z nicht hat. Kryptowährungen hingegen lassen sich mittels Hebelwirkung zu kleinen Kapitalbeträgen handeln.

Hinzukommt, dass zahlreiche Apps und Plattformen wie Binance, Coinbase oder Bitpanda den Einstieg in den Kryptohandel vereinfachen. Der gesamte Prozess von der Registrierung über den Kauf bis hin zur Verwaltung von Crypto Coins erledigen Anleger hier in kürzester Zeit. Und über kommende Investitionsmöglichkeiten tauscht sich die Krypto Community genau dort verstärkt aus, wo sich die Gen Z befindet – nämlich auf Plattformen wie Discord, Foren oder in Reddit-Communities.

Dieser Gemeinschaftscharakter gepaart mit neuen Technologien, die hinter Kryptoinvestments stehen und der Schnelligkeit im Handel sind klare Erfolgsfaktoren.

Crypto Trading vs. klassisches Trading

Die finanzielle Bildung im Trading-Bereich ist enorm. Früher war der Börsenhandel nur einer Elite vorbehalten. Heute können alle Privatpersonen an Börsen spekulieren. Vor allem junge Menschen finden das interessant und investieren bevorzugt in neue Anlageklassen wie eben Kryptowährungen. Das Wissensangebot ist in dem Bereich auch extrem hoch: Trading Ausbildungen, Erfahrungsberichte und viele weitere Wissensquellen sind im Internet frei verfügbar. Unter Betrachtung der Unterschiede zwischen Crypto und klassischen Trading scheint es kaum verwunderlich, dass Krypto Investitionen in das Anlageverhalten der Gen Z passen.

Technische vs. fundamentale Marktanalysen

Während Analysen von Aktienkursen in der Regel auf fundamentalen Daten wie Unternehmensgewinnen oder dem Kurs-Gewinn-Verhältnis basieren, dominieren spekulative Erwartungen und Prognosen von Meinungsmachern wie Elon Musk die Kurse von Kryptowährungen. Gewissermaßen ist der Handel ein Teil der Pop-Kultur der Gen Z.

Hohe Kursschwankungen

Kurse von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen sind zudem in der Regel deutlich liquider und volatiler, als es die Kurse traditioneller Börsenkurse sind. So handelt die Gen Z Kryptos in einem Umfeld, das sich durch Veränderung prägt. Zwar entstehen durch die wechselhaften Börsenverhältnisse auch hohe Risiken, Chancen bestehen aber hinsichtlich schneller Gewinnmitnahmen.

Niedrige Gebühren

Realisierte Gewinne sind bei Krypto Investitionen weiterhin oftmals mit weniger Kosten verbunden, als es beim klassischen Handel der Fall ist. So liegen die Gebühren des Handels bei Krypto Brokern oftmals niedriger als bei traditionellen Banken Brokern. Insbesondere Krypto Börsen und Neo Broker überzeugen junge Menschen mit niedrigen Handelskonditionen.

Selbst für langfristig orientierte Gen Zler können sich Kryptowährungen trotz anfallender Gebühren lohnen. Der Verkauf echter Kryptowährungen ist ab einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei. Diese Möglichkeit gibt es bei klassischen Anlagewerten an den Börsen nicht. Dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Crypto Investitionen und klassischem Trading: Ein Teil der Gen Z sieht Kryptowährungen als Altersvorsorge.

Fazit: Immer mehr junge Menschen investieren

Mit dem Einzug der Gen Z in die Gruppe der weltweiten Investoren verändert sich das Marktgleichgewicht. Insbesondere junge Menschen in Deutschland stehen Kryptowährungen offen gegenüber. Allgemein ist ihr Anlageverhalten an den Börsen stark ausgeprägt. Mehr und mehr junge Menschen investieren, um entweder schnelle Gewinne zu erzielen oder sehen Börsen Investitionen als Teil der Altersvorsorge. In jedem Fall sorgt die deutsche Gen Z für mehr Akzeptanz der digitalen Währungen im Börsensegment. Werte wie Bitcoin könnten so auch in Zukunft heiß begehrt bleiben.