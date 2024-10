Ladenburg – Gemeinsames Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 – Theaterstück „Dietrich Bonhoeffer – Zivilcourage in schwierigen Zeiten“ lädt zum Nachdenken ein

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört und tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet und getötet. Im Gedenken an die Opfer und die Ereignisse in Ladenburg laden die Stadtverwaltung sowie die evangelische und katholische Kirchengemeinde zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier stehen das Theaterstück „Dietrich Bonhoeffer – Zivilcourage in schwierigen Zeiten“ und ein Friedensgebet. Beginn ist am Samstag, den 9. November 2024 um 19 Uhr – Einlass ab 18.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Foyer des Domhofs (Hauptstraße 9, 68526 Ladenburg). Der Eintritt ist frei.

Zum Hintergrund:

Das Stück „Dietrich Bonhoeffer – Zivilcourage in schwierigen Zeiten“ wird vom Stuttgarter Norbert Eilts Wortkino Theaters aufgeführt. „Es gibt in der ganzen Weltgeschichte immer nur eine bedeutsame Stunde – die Gegenwart“, schrieb der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der seine aufrechte Haltung auch im Angesicht des Todes nicht verlor. Während die Welt in einer emotionslosen Brutalität versank, kämpfte der in Breslau geborene Pfarrer während der Zeit des Nationalsozialismus für die Bewahrung christlicher Werte. Mit seinem unbestechlichen Gefühl für Recht und Unrecht und seinem Mut zu Entscheidungen, die ihm selbst unbequem waren, wurde der beispielhafte Pastor aus Deutschland weltweit zu einem Hoffnungsträger. In England zählt Dietrich Bonhoeffer zu den zwanzig Märtyrern des 20. Jahrhunderts, die als in Stein gehauene Figuren über dem Portal der Kirche Westminster Abbey dargestellt sind.