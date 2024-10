Hockenheim – Der November in der Stadtbibliothek

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im November 2024 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Bibliothek geschlossen

Die Stadtbibliothek bleibt am Samstag, den 02. November sowie am Dienstag, den 19. November geschlossen.

Kamishibai

Am Samstag, den 16. November, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Kamishibai „Bakabu und das Sterne-Laternenfest“ vor:

„Ohrwurm Bakabu und seine Freunde staunen nicht schlecht, als sie an einem Herbstabend den Gänsen beim Flug in den Süden zusehen und es plötzlich im Wald kracht. Die abgestürzte Gans Martina ist sehr traurig, dass sie jetzt wohl das Sterne-Fest versäumen wird. Zum Glück hat Bakabu jedoch eine Spitzenidee, wie sich die ganze Gruppe doch noch der Gänseschar anschließen kann…” Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Lesung mit Klaus Maria Dechant

Am Samstag, den 16. November, um 19:00 Uhr liest der Reilinger Autor Klaus Maria Dechant aus der Krimisatire des Jahres „Fahr nicht fort, stirb am Ort!“ vor. Karten sind für 8 Euro in der Stadtbibliothek sowie der Buchhandlung Gansler erhältlich. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Classic Cinema in der Stadtbibliothek Hockenheim

Am Donnerstag, den 21. November findet das Classic Cinema für Erwachsene statt. Hier dürfen die Gäste Klassiker der 80er Jahre mit Popcorn und Getränken und in gemütlicher Atmosphäre genießen. Los geht es um 19:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18:30 Uhr. Die kostenlosen Kinokarten können ab drei Wochen zuvor bis einen Tag vor Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden, bittet die Stadtbibliothek um eine kurze Rückmeldung, um die Plätze neu vergeben zu können.

Bibliotheksabend

Am Dienstag, den 26. November, bleibt die Bibliothek zwei Stunden länger geöffnet. Von 18:00 bis 20:00 Uhr können sich Bücherfans in einer besonderen Atmosphäre durch das Sortiment stöbern und ausleihen.

Buchtreff

Am Donnerstag, den 28. November, um 17:30 Uhr findet in der Leseecke im 1. OG der Stadtbibliothek der Buchtreff statt. Leserinnen und Leser haben hier die Möglichkeit, sich monatlich mit Gleichgesinnten zu treffen und über ihre Lieblingsbücher auszutauschen. Los geht es um 17:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vorlesen

Am Samstag, den 30. November, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuch “Ein prrrfektes Weihnachten” vor: „Es ist Heiligabend, alle Menschen machen es sich in ihren warmen Häusern gemütlich, und nur eine kleine Katze bleibt ganz allein auf den Straßen des Dorfes zurück. Sie ist hungrig, und es ist kalt. Wie gerne würde sie ein Zuhause haben …Ist die kleine Katze an diesem Weihnachtsabend die Einzige, die einen sehnsüchtigen Wunsch hegt? Und kann es doch noch das p(e)rrrfekte Weihnachten werden?“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.