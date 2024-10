Heppenheim – Wald der Zukunft: Geo-Naturpark, Bensheim und Heppenheim laden zum Pflanzen klimaangepasster Bäume ein

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Wald verbinden wir mehr als nur die Ansammlung von Bäumen. Mindestens seit der Romantik ist er der Deutschen liebstes Kind. Vielerorts gibt heute der Blick in die Baumkronen jedoch ein besorgniserregendes Bild vom Zustand der Wälder. Der Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit und Hitze der letzten Jahre haben ihn geschädigt. Welche Lösungsansätze hat die Forstwirtschaft, um den Wald fit für die Zukunft zu machen?

Mit den Aktionstagen “Wald der Zukunft”, die am 9. November in Heppenheim und am 10. November in Bensheim stattfinden, möchten der Geo-Naturpark und die beiden Städte die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. An beiden Tagen laden die Organisatoren Jung und Alt zu einem vielfältigen Programm in und um den Wald ein, in Heppenheim ist der Treffpunkt auf dem Naturpark-Parkplatz auf der Juhöhe, in Bensheim am Parkplatz am Stadion in Rodau.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10 Uhr mit einer 1,5-stündigen Exkursion mit den örtlichen Revierförstern, bei der die Teilnehmenden mehr über das Ökosystem Wald, die Baumarten und ihre Eigenschaften sowie die Perspektiven für die Zukunft erfahren. Am Ende der Exkursion kann jeder selbst Hand anlegen und einen Baum pflanzen. In Bensheim warten 60 Spitzahornpflanzen darauf, ihre Wurzeln in den Boden zu strecken, in Heppenheim sind es 60 Edelkastanien. Beide bei uns heimischen Laubbaumarten gelten als trocken- und hitzetolerant und gehören damit zu den Hoffnungsträgern in vom Klimawandel geschädigten Waldstücken.

Wer mehr über das Thema Wald und Klimawandel erfahren möchte, kann sich im Anschluss an die Exkursion auf Schautafeln am Treffpunkt informieren oder mit den Experten ins Gespräch kommen. Zwei Geopark-Ranger laden Kinder zu verschiedenen Mitmachaktionen ein und Getränke und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl.

Nach der Premiere des Programms “Wald der Zukunft” in Heppenheim und Bensheim werden die Aktionstage in den kommenden Jahren noch in weiteren Mitgliedskommunen angeboten. Mit der Maßnahme möchte der Geo-Naturpark auf die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald aufmerksam machen, die Bevölkerung durch das Pflanzen eines Baumes unmittelbar einbeziehen und leistet überdies einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen 13 “Maßnahmen zum Klimaschutz” und 15 “Leben an Land” der Global Agenda 2030.

Wald der Zukunft in Heppenheim:

Datum: Samstag, 09.11.2024 – 10 Uhr

Treffpunkt: Naturpark-Parkplatz Juhöhe

Dauer: ca. 3 Stunden

kostenfrei

Wald der Zukunft in Bensheim

Datum: Sonntag, 10.11.2024 – 10 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz am Sportplatz in Zwingenberg-Rodau

Dauer: ca. 3 Stunden

kostenfrei