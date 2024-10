Heidelberger DiabetesNetz: Vortag rund um die Abnehmspritze – Weltdiabetestag klärt über „Zuckerkrankheit“ auf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Deutschlandweit sind etwa 8,9 Millionen Menschen von Diabetes betroffen, jährlich erkranken mehr als 500.000 Erwachsene neu daran. Das DiabetesNetz Heidelberg, dem auch die Stadt Heidelberg angehört, klärt über die Krankheit auf und stärkt insbesondere Prävention und Versorgung. Passend zum Weltdiabetestag, der jährlich am 14. November begangen wird, findet am Dienstag, 19. November 2024, in der Volkshochschule Heidelberg eine Veranstaltung statt. Prof. Dr. med. Erhard Siegel, Ärztlicher Direktor des St. Josefskrankenhauses Heidelberg und Chefarzt Gastroenterologie, Diabetologie, Endokrinologie und Ernährungsmedizin, klärt über die Vorteile und Nebenwirkungen der Abnehmspritze auf. Der Vortrag „Lifestyle oder Diabetes-Therapie? Für wen eignet sich die Abnehmspritze?“ beginnt um 19 Uhr in der Bergheimer Straße 76. Anmeldung online unter www.vhs-hd.de > Gesundheit > Gesundheitsinformationen > Lifestyle oder Diabetes-Therapie?

DiabetesNetz Heidelberg stärkt die Gesundheitskompetenz

Das DiabetesNetz Heidelberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung rund um das Thema Diabetes mellitus („Zuckerkrankheit“) insbesondere in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung zu stärken und zu fördern. Das DiabetesNetz Heidelberg ist ein Zusammenschluss aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Heidelberg, des St. Josefskrankenhauses Heidelberg, der Volkshochschule Heidelberg, des Selbsthilfebüros Heidelberg und des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis.

Ergänzend: Der Weltdiabetestag wurde 1991 von der International Diabetes Federation und der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. Er wird jedes Jahr am 14. November begangen, dem Geburtstag von Sir Frederick Banting, der 1922 gemeinsam mit Charles Best das Insulin entdeckte. Der Weltdiabetestag erreicht alljährlich ein globales Publikum von über einer Milliarde Menschen in mehr als 160 Ländern und soll rund um Diabetes aufklären.