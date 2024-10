Heidelberg – Der Herbst ist da: Zootiere im Kürbisglück!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Besuch im Zoo Heidelberg sorgt für spannende Tiererlebnisse

Die Bäume färben sich bunt, das Laub raschelt unter den Füßen und die Besucher im Zoo Heidelberg werden in dieser Jahreszeit immer wieder auf Kürbisse in den Tiergehegen aufmerksam. Was es damit auf sich hat? Kürbisse werden jetzt besonders gerne als Beschäftigung für die Zootiere genutzt. Bei einem Herbstspaziergang durch den Zoo lässt sich daher einiges entdecken.

Vom Elefanten bis hin zum Berberlöwenpaar samt Nachwuchs: Die tierischen Zoobewohner freuen sich über die saisonale Beschäftigung. Während der kleine Berberlöwe wagemutig auf dem Kürbis herumklettert und sich geschickt das darin versteckte Fleisch herausangelt, fressen die Weißscheitelmangaben das Fruchtfleisch im Rekordtempo auf. Echte Draufgänger!



Die Präriehunde sind weniger am Fruchtfleisch der Kürbisse interessiert. Vielmehr klauben sie die schmackhaften Kerne heraus. Die Kürbisse in allen Größen und Formen bringen Vielfalt in den Speiseplan und den Tagesablauf der Tiere. Abwechslung und persönliche Erfolge im täglichen Leben der Zootiere steigern das physische und psychische Wohlbefinden der Tiere: Durch die regelmäßigen Beschäftigungsangebote, sogenanntes Enrichment, werden die Zoobewohner von ihren Tierpflegern immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Die Tierpfleger richten die Gehege immer wieder neu ein und legen das Futter nicht einfach in das Gehege, sondern verstecken es zum Beispiel in Felsspalten, Kisten oder im Herbst in Kürbissen. Bei den Sumatrahäherlingen verteilen die Tierpfleger das Futter in dieser Jahreszeit oft im frischen Laub. Die Vögel verbringen dann wie in der Natur viel Zeit damit, die Blätter auf der Suche nach Insekten umzudrehen. Große und Kleine Zoobesucher kommen dabei ebenfalls nicht zu kurz, denn es ist spannend zu beobachten, wie die Tiere diese Aufgaben mit ihren individuellen Fähigkeiten lösen.

Neben den leuchtend orangen Farbtupfen in den Gehegen lädt auch die Parkanlage selbst zu einem farbenfrohen Herbstspaziergang ein: Der vielseitige, alte Baumbestand leuchtet in herbstlichen Farben und die letzten warmen Sonnenstrahlen lassen sich auf den Sitzbänken mit Blick auf die Gehege genießen. Wer ganz genau hinsieht, kann den Roten Panda zwischen den bunten Blättern erkennen – dieser ist durch die bunte Baumkrone sogar noch besser getarnt. Auch die Trampeltiere werden jetzt mit ihrem dichten Fell zum „Hingucker“. Wer Lust bekommen hat auf einen herbstlichen Besuch mit spannenden Tiererlebnissen, kann den Zoo Heidelberg ab November zu den Winteröffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr besuchen.

Foto 1: Der junge Berberlöwe klettert neugierig auf einen Kürbis und schaut, ob sich im Innern leckeres Fleisch versteckt hat. (Foto: Susi Fischer/Zoo Heidelberg)

Foto 2: Die Präriehunde fressen besonders gerne die Kürbiskerne. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

Bildnachweis:

Tiergarten Heidelberg gGmbH.

