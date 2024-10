Germersheim – Frauenfrühstück für Wiedereinsteigerinnen in den Beruf

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(/red/ak/Kreis Germersheim) – Unter den Leitsatz „Denn das Leben steckt voller Chancen!“ stellen die Organisatorinnen das Frauenfrühstück am 19. November in Germersheim, in dem es um den Wiedereinstieg in den Beruf, um die Herausforderung, Job und Familienarbeit zu verbinden, oder um beruflich Neuorientierung geht. Frauen, die sich Fragen stellen wie „Welche Chancen bietet mir der aktuelle Arbeitsmarkt?“, „Welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind gefragt?“, „Wo finde ich Kinderbetreuungsmöglichkeiten?“ oder auch „Habe ich Anspruch auf eine Weiter- oder Umschulungsqualifizierung?“, sind herzlich zum Frauenfrühstück am Dienstag, 19. November, 10 bis 12 Uhr, ins Haus der Familie in Germersheim, An Fronte Diez 1, eingeladen. Dort gibt es in entspannter Runde Tipps und Informationen.

Veranstaltet wird das Frauenfrühstück von Diana Palfi vom Jobcenter Germersheim, Evi Julier von der Gleichstellungsstelle des Landkreises Germersheim und dem Arbeitskreis Frauen und Mädchen am Arbeitsmarkt (FuMA). Auch Kinder sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Frühstück und Beratung sind kostenfrei.