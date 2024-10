Germersheim – ERSTMELDUNG – Großeinsatz der Feuerwehr bei Hochhausbrand

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(/red/ak/Kreis Germersheim) – Unter den Leitsatz „Denn das Leben steckt voller Chancen!“ stellen die Organisatorinnen das Frauenfrühstück am 19. November in Germersheim, in dem es um den Wiedereinstieg in den Beruf, um die Herausforderung, Job und Familienarbeit zu verbinden, oder um beruflich Neuorientierung geht. Frauen, die sich Fragen stellen wie „Welche Chancen ... Mehr lesen »