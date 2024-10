Weinheim – Das Leben in der Stadt mitgeprägt

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Manuel Just verabschiedete langjährige Rathaus-

Mitarbeiter in den Ruhestand

„Über viele Jahre haben Sie für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt

Ihren Dienst geleistet und damit zum Gelingen des Zusammenlebens in unserer

Stadtgesellschaft beigetragen.“ Mit diesen Worten hat Weinheims Oberbürgermeister

Manuel Just jetzt verdiente und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den

Ruhestand verabschiedet. Darunter Personen, die in ihrem Bereich die Stadt durchaus

geprägt haben – sei es kulturell, touristisch, technisch oder auch im Sozialen.

„Theater am Teich, Opern air mit Solisten und Orchester des Nationaltheaters Mannheim,

Konzerte im Schlosspark mit Klaus Lage, Klaus Hoffmann und Nina Hagen,

Kunstausstellungen in den Weinheimer Partnerstädten, Weinheimer Poetry Slam im

Schlossparkrestaurant, Studiobühnenkonzerte mit der Jazzpianistin Anke Helfrich,

Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar, und, und, und…“

So lautete die Zusammenfassung von kulturellen Ereignissen, die Gunnar Fuchs als Leiter

des kommunalen Kulturbüros entwickelt und umgesetzt hat. 33 Jahre lang wirkte er für die

Kultur in Weinheim. Just: „Er hat sie wesentlich mitgeprägt und Weinheim über seine

Grenzen hinaus bekannt gemacht.“

Auch Maria Zimmermann und Vera Jöst, stehen etwa für diese Zeit, in der sich Weinheim

als Mittelzentrum für Besucher, Gäste und Kunden immer besser präsentiert hat. Sie

haben beide im April 2001 im damaligen „City Management“ begonnen, das dann später in

das städtische Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit mit der Tourist-Info am

Marktplatz übergegangen ist. Maria Zimmermann war dort die Amtsleiterin mit Funktionen

im Tourismus und dem Stadtmarketing. Nach ihrem Ausscheiden bleibt Maria

Zimmermann allerdings ehrenamtlich in ihrem Metier, wie der OB betonte – denn im

Tourismusservice Bergstraße bleibt sie Vorsitzende und damit auch der Stadt Weinheim

als Partnerin eng verbunden. Just: „Das gibt uns ein gutes Gefühl.“ Vera Jöst war in all

dieser Zeit die große Stütze. Die gelernte Kauffrau war, wie Judt betonte, mit

beeindruckendem Engagement, Zuverlässigkeit und einer großen Portion

Pflichtbewusstsein von Anfang an mit der Büroorganisation inklusive der umfangreichen

Buchhaltung betraut.

Dirk Helfrich war mehr als mehr als 40 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt. Er hat sein

gesamtes berufliches Leben bei der Stadt Weinheim verbracht. Schon während seines

Studiums in den Jahren 1980 und 1981 war er als Praktikant im Vermessungs- und

Katasteramt der Stadt Weinheim tätig. Als Vermessungsingenieur war Dirk Helfrich sowohl

im Außen- wie im Innendienst tätig, zuletzt als Leiter der Vermessungsabteilung.

Gaby Weidner wurde bei der Stadt Weinheim als Dienstanfängerin beim Personalamt

schon im August 1976 eingestellt – also vor fast 50 Jahren. Seit Anfang der 90er-Jahre

wurde sie zunächst im Sozial- und Jugendamt, später im Amt für Soziales, Jugend,

Familie und Senioren zur Institution, oft die erste Anlaufstelle für Ratsuchende. Der OB

bescheinigte: „Bei aller Hilfsbereitschaft und ihrer Loyalität hielt sie mit ihrer Meinung nicht

hinter dem Berg.“

Als gelernte Bürokauffrau verstärkte Susanne Lindenthal seit August 1980 die

Bauordnungsabteilung im damaligen Rechts- und Ordnungsamt. Interessant auch: Ihre

Hauptaufgaben waren das Erstellen von Schreiben, insbesondere für die

Nachbaranhörung und die Anhörung der Fachbehörden sowie die Baugenehmigungen. Da

schon in den 1980er-Jahren die Baugenehmigungen sehr umfangreich waren, hatte

Susanne Lindenthal als eine der Ersten in der Verwaltung einen Schreibautomaten. Quasi

einen Vorgänger der heutigen PC. Später wechselte sie von der Bauordnungsabteilung ins

Bauverwaltungsamt und war dort für die damals noch zu erhebende

Fehlbelegungsabgabe zuständig. Des Weiteren hat sie die Bürgerinnen und Bürger über

die Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt von Wohnberechtigungsscheinen beraten.

Ilonka Väth trat am 1. August 2008 beim Amt für Vermessung, Bodenordnung und

Geoinformation an. Sie konnte dabei schon auf einen Berufsweg außerhalb der

Verwaltung zurückblicken, zuletzt bei den Diesbach-Medien. Im Januar 2011 wechselte

sie in das Vorzimmer des Oberbürgermeisters, im Sommer 2015 kehrte sie wieder ins

Vermessungsamt zurück, dort in die Geschäftsstelle des interkommunalen

Gutachterausschusses. Karin Haas, lange Jahre im Sekretariat die „gute Seele“ der

Hochbauabteilung, konnte kurz vor ihrer Verabschiedung auch ihr 40. Dienstjubiläum

feiern.

Inge Heberle fing im Jahr 2009 als Küchenhilfe im Hort Bürgerpark an. Im Laufe der Zeit

wurde ihre Arbeit immer wichtiger und gefragter: Schließlich betreute sie

eigenverantwortlich das gesamte „Hauswirtschaftsmanagement“ der Einrichtung und war

für die Essensversorgung der Hortkinder verantwortlich.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim