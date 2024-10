Weinheim – Auch in Oberflockenbach kann man wieder vor Ort heiraten

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Amtskette des Ur-Opas

Ein Mann, ein Cestaro, ein Wort: Auch in Oberflockenbach kann man wieder vor Ort heiraten – Wie in Lützelsachsen auch

Es war in vielerlei Hinsicht ein historisches Ereignis, diese Hochzeit am 12. Oktober in Oberflockenbach: Die erste im Ortsteil seit 52 Jahren – und dann auch noch ein Ur-Enkel des früheren Bürgermeisters Anton Cestaro, des letzten der damals eigenständigen Gemeinde vor der Eingemeindung nach Weinheim. Im Rathauses in Oberflockenbach fand die erste Trauung seit über 52 Jahren statt. Genauer

gesagt, seit dem 25. März 1972. In dieser Zeit war Anton Cestaro noch

Bürgermeister von Oberflockenbach und er war auch der Ur-Opa des Bräutigams Michael Cestaro, der sich mit Farina Cestaro, geb. Rathgeb im neuen Bürgersaal im Beisein zahlreicher Gäste das Ja-Wort gab.

Die Weinheimer Standesbeamtin Laura Knab nahm die Trauung vor. Seit einiger Zeit nutzt das Weinheimer Standesamt die repräsentativen Räume in den sanierten historischen Räumen der Rathäuser in Oberflockenbach und Lützelsachsen für Trauungen vor Ort. In Lützelsachsen nahmen bereits zwei Paar das Angebot an, in Oberflockenbach war jetzt Premiere.

Passend dazu brachte Ortsvorsteherin Carola Meyer neben Blumen und Glückwünschen der Gemeinde auch die Original-Bürgermeisterkette von damals als Glücksbringer zur Trauung mit, ehe diese wieder sicher im Tresor verstaut wurde. Die nächste Trauung in Oberflockenbach findet bereits am 9. November statt.

Übrigens, wenn sich Brautpaare für das Rathaus Oberflockenbach oder Lützelsachsen entscheiden, ob Ortsansässige oder Ortsfremde, dann erfolgt die Kontaktaufnahme mit dem Standesamt Weinheim unter standesamt@weinheim.de

Quelle Stadt Weinheim