Viernheim – Kerwe vom 8. bis 13. November: Buntes Volksfest in der Innenstadt – Tradition trifft Nervenkitzel

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Fahrgeschäfte, Leckereien, Kerwetanz und vieles mehr

Mit Spannung erwartet Viernheim den Beginn der Kerwe 2024. Vom 8. bis 13. November lädt die Stadt gemeinsam mit dem Kerweverein Viernheim e. V. zu sechs Tagen voller Spaß und unvergesslicher Erlebnisse ein. Rund um den Apostel- und den Rathausparkplatz erstreckt sich das bunte Treiben, das in diesem Jahr erneut für leuchtende Augen und rasante Fahrten sorgen wird. Ob actionreiche Fahrgeschäfte, zahlreiche Köstlichkeiten oder traditionelle Kerwebräuche – die Viernheimer Kerwe, organisiert vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, verspricht wieder Highlights für Groß und Klein.

Insgesamt 25 Aussteller, Geschäftsleute, Budenbetreiber und Imbissinhaber sind in diesem Jahr wieder dabei, wenn am Freitag, den 8. November, um 16 Uhr der Startschuss fällt. Bis einschließlich Mittwoch, den 13. November hat die Viernheimer Kerwe täglich von 13 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Auf die Besucherinnen und Besucher warten altbewährte Attraktionen aber auch neue Highlights. So werden auf dem Apostelplatz wieder die beliebte Schiffschaukel, der Wellenflug sowie das Kinderkarussell „Kid´s Car-World“ und auf dem Rathausparkplatz das „Märchen-Schloss“ Kinderaugen zum Leuchten bringen. Wer aber mehr Nervenkitzel sucht, ist im „The King“ vor dem Rathaus sowie beim Autoscooter, „Bayern Breaker“, oder „Scheibenwischer“ auf dem Rathausparkplatz genau richtig. Die Kinder-Armbrust, Entenangeln, der Gewinnautomat „Schnipp Schnapp“, Glücksrad, Ballon-Pfeilwerfen und das „Mickey Mouse Club House“ sind weitere Garanten für den Spaßfaktor. Die Kerwe hat aber nicht nur abenteuerliche Attraktionen im Angebot, sondern bietet auch viele Leckereien, wie Bratwurst & Co., Churros, Langos, Crêpes, Schaumküsse, gebrannte Mandeln und vieles mehr.

Traditionen wahren und pflegen

Mit seinem Motto „Bock auf Kerwe!?“ stehen Spaß und Tradition beim Viernheimer Kerweverein ganz oben. Das Fest, das an die Weihe der Marienkirche am 5. November 1660 erinnert, erfreut sich auch dank der traditionellen Highlights bei Jung und Alt großer Beliebtheit.

So wird am Kerwesamstag traditionsgemäß der „Kerweborscht“ (Elias Lauzi) gewappnet mit einer Leiter um 14 Uhr bei seinem „Kerwemädche“ (Nina Reischert) aufschlagen und diese über ein Fenster des Hauses in der Abteistraße 10a abholen. Gemeinsam mit dem Kerweverein und unter musikalischer Begleitung von Musik³ marschieren alle in die Innenstadt. Um 15.30 Uhr wird die Kerwe vor der Apostelkirche mit geistlichem Impuls „ausgegraben“ und der Kerwekranz aufgestellt, bevor es anschließend um 16 Uhr zum Fassbieranstich mit anschließendem Kerwetanz in das Festzelt auf dem Apostelplatz geht. Bis 21 Uhr darf hier gefeiert und getanzt werden. Am Kerwesonntag, den 10. November, lädt der Kerweverein ab 12 Uhr in die „Kerwescheuer“ auf dem Apostelplatz ins Festzelt ein, wo Kartoffelsuppe und vegane Kürbissuppe sowie Kaffee und Kuchen auf die Gäste warten. Knapp eine Woche später, am Samstag, den 16. November, wird dann die Nachkerwe gefeiert, bei der die Kerwe wieder „eingegraben“ wird. Der Veranstaltungsort der Nachkerwe wird noch auf der Homepage des Kerwevereins Viernheim unter www.kerweverein.de bekannt gegeben. „Wir laden alle ganz herzlich zu unseren Veranstaltungen ein“, lautet der Aufruf des Kerwevereins an die Bürgerinnen und Bürger.

Rathausparkplatz vom 4. bis 14. November gesperrt

Die Autofahrer müssen sich auf eine eingeschränkte Parksituation während der Kerwe einstellen. So wird der Parkplatz hinter dem Rathaus während der Kerwe und zum Auf- bzw. Abbau ab Montag, 4. November, ab 7 Uhr vollständig gesperrt. Ab Donnerstag (14.11.) steht der Parkplatz zum Parken wieder zur Verfügung. Während dieser Zeit wird der Verkehr umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmenden werden um Verständnis und Beachtung gebeten.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr kein verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Kerwe stattfinden wird.

Alle Attraktionen und Informationen zur Viernheimer Kerwe sind auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de/kerwe und auf der ViernheimApp unter „Events“ zu finden.

