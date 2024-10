Sinsheim – Fanmeile zu den Heimspielen der TSG Hoffenheim

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Konzept wird zu den Spielen der UEFA Europa

League fortgesetzt

Sinsheim ist Heimspielstätte des Fußballbundesligisten TSG Hoffenheim. 30.150 Zuschauer fasst

die PreZero Arena. 2023 gab es knapp 450.000 fußballbegeisterte Zuschauer in der Arena. Dabei

ist der Besuch eines Fußballspiels weit mehr als das bloße Zuschauen am Spieltag. Feiern vor und

nach dem Spiel gehört ebenso fest zum optimalen Fußball-Liveerlebnis.

Die Sinsheimer Innenstadt ist voll auf Fußballfans eingestellt. Vor den Spielen darf hier noch

ausgiebig gegessen, getrunken und gefeiert werden. Die Biergärten und Außenbereiche der

Restaurants entlang der Bahnhofstraße und in Richtung Kirchplatz sind vor und nach den Spielen

geöffnet, alle Fußballfans sind herzlich willkommen.

Um die Sinsheimer Innenstadt zu den Heimspielen der TSG Hoffenheim weiter in den Fokus zu

rücken, haben die Gastronomen der Innenstadt gemeinsam mit der Stadt Sinsheim bereits zum

Ende der letzten Bundesliga-Saison das Konzept der Fanmeile erarbeitet, welches auch in dieser

Saison fortgesetzt wird. Zu den UEFA Europa League Spielen der TSG im heimischen Stadion

heißt Sinsheim wieder alle Fußballfans herzlich willkommen. Zum ersten Spiel am 3. Oktober

ergänzte das Streetfood Festival im Schwimmbadweg das gastronomische Angebot in der

Innenstadt.

Am 7. November begrüßt die TSG Hoffenheim um 21:00 Uhr Olympique Lyon. In der Innenstadt

beteiligen sich Drei Könige Sinsheim, El Greco, Quints und Eventgastronomie Hesz an der

Fanmeile. Die Fans erwarten Foodtrucks, Getränke und Musik.

Am 12. Dezember, wenn die TSG um 18:45 Uhr Steaua Bukarest empfängt, lockt der

Adventsmarkt in der Bahnhofstraße nicht nur Fußballfans in die Innenstadt. Neben Glühwein und

Crêpes finden sich an den Ständen auch viele andere Angebote, um Hunger und Durst zu stillen.

Der Adventsmarkt ist den ganzen Dezember über geöffnet.

Hoch her zu gehen verspricht es am 23. Januar, wenn die TSG Hoffenheim um 18:45 Uhr gegen

Tottenham Hotspur antritt. Auch an diesem Tag erwarten die Fans Foodtrucks und eine erweiterte

Außengastronomie unter Beteiligung von Drei Könige Sinsheim, El Greco, Quints und

Eventgastronomie Hesz.

Informationen zur Fanmeile gibt es online unter www.sinsheim.de/fanmeile.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim