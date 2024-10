Ludwigshafen – Zur Debatte: Demokratie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine kulturpolitische Diskussion mit prominenten Teilnehmer*innen zum Thema Zur Debatte: Demokratie veranstalten die Pfalzbau Bühnen im Rahmen der Reihe Salon

Populaire am Dienstag, 12.11.2024 um 19.30 Uhr im Gläsernen Foyer des Theaters.

Die bedrohte Demokratie ist das mediale Schlagwort der Stunde.

Nicht ohne Grund:

Ein Bericht des Verfassungsschutzes, den das Bundesministerium des Innern in diesem Jahr

herausgab, gibt Anlass zur Sorge. Der deutliche Zuwachs des Rechtsextremismus, der

ebenfalls wachsende Linksextremismus und eine nicht zu unterschätzende Gefahr durch

islamistische Kräfte setzen unser Staatswesen unter Druck. Aber auch in der Mitte der

Gesellschaft mehren sich Stimmen, die den demokratischen Rechtsstaat in Frage stellen.

Der Politologe Herfried Münkler beschönigt in seiner 2022 erschienenen Analyse Die Zukunft

der Demokratie nichts, vermittelt aber doch Hoffnung auf eine Überwindung der aktuellen

Krise. Wo liegen die Ursachen der herrschenden Demokratieskepsis und -feindlichkeit? Und

was braucht es für eine Erneuerung unserer politischen Kultur? Antwort auf diese Fragen

sucht die bekannte ZEIT-Autorin Jana Simon im Gespräch mit dem für seine Forschungen und

wichtigen Standardwerke ausgezeichneten Herfried Münkler, emeritierter Professor für

Politikwissenschaften an der Berliner Humboldt Universität; dem charismatischen

Journalisten, Schriftsteller und Kolumnisten Harald Martenstein und Nina Gbur vom

bundesweit arbeitenden Netzwerk für Demokratie und Courage.

Einheitspreis 12 € / ermäßigt 8 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein