Ludwigshafen – VfSK-Athleten-Bouler feiern Aufstieg in die Pétanque-Bundesliga!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. VfSK-Athleten-Bouler haben es geschafft!

In einem engen Rennen um die vier Aufstiegsplätze zur Pétanque Bundesliga am Wochenende in Saarbrücken-Gersweiler, schafft das Team der Athleten-Bouler den 4. Platz und steigt zusammen mit Diefflen (Saarland), Achern (Baden-Württemberg und Jever (Niedersachsen) auf.

Der Plan ist das eine, der erfolgreiche Plan das andere.

Nach der Auslosung der zwei Gruppen mit jeweils fünf Aspiranten für den Aufstieg, war dem Team und Umfeld der VfSK-Athleten-Bouler klar, dass die zwei Tage der Relegation kein Spaziergang werden, um den Platz in der nächstjährigen Pétanque-Bundeliga einzunehmen.

Wie von der Jury kommuniziert, würden Siege der Mannschaftsbegegnungen, Siege in den Formationen und das Ergebnis des „Direkten Vergleichs“ die Endtabelle bilden. Durch den Modus werden die Kugelpunkte hier nicht gewertet.

Mit Achern und Diefflen hatte man zwei Gegner, von denen man vor dem Turnier schon fest ausgehen musste, dass sie aufsteigen werden, Gelsenkirchen und Nürnberg waren schwer einzuschätzen aber machbar, während das Spiel gegen den fünften Gegner Lübeck, der wie die Athleten-Bouler 2023 aus der Bundesliga abgestiegen war, wahrscheinlich ein Schlüsselspiel werden würde.

Der Matchplan war klar, Siege gegen Gelsenkirchen, Lübeck und Nürnberg, sowie bestmögliche Ergebnisse gegen Diefflen und Achern sollten die Möglichkeit eröffnen in der Endtabelle des Wochenendes auf einem der vier ersten Plätze zu landen und damit den Aufstieg perfekt zu machen.

Die Athleten-Bouler waren gut vorbereitet, hatten in einer Trainingseinheit schon die Verhältnisse des neugestalteten Bodens in der Halle kennengelernt und stiegen so in die erste Runde gegen Gelsenkirchen in bewährten Formationen ein.

Nach der Triplette-Runde ein 2:0, zwar mit einem 13:12 Sieg im Triplette 1, aber ein gutes Polster für die Runde der Doubletten. Dort kamen wir nur im Doublette Mixte nicht in den Flow, so dass am Ende ein gutes 4:1 auf dem Begegnungszettel stand.

Die zweite Begegnung dann gegen das Team aus Diefflen, dass mit NationalspielerInnen und sehr erfahrenen SpielerInnen eine gute und erfolgreiche Mischung ergibt und an Platz 3 nach Ranglistenpunkten gesetzt war.

Die Saarländer begannen stark und setzten unsere Triplettes mit sehr guten Treffern und sicherem Spiel unter Druck. Es war eine klare Demonstration für deren Ziel und unser Team konnte wenig dagegensetzen. Für die Doublette-Runde war das Ziel für unser Team klar: mindestens ein Spiel gewinnen, um in der Endabrechnung zumindest ein kleines Polster zu haben. Das Doublette Mixte holt dann auch diesen wichtigen Punkt und trotz der 1:4 Niederlage blieb das Team fokussiert und unaufgeregt.

Die dritte Begegnung entschied nach dem Verlauf der restlichen Begegnungen im Feld schon fast Auf- oder Abstieg. Das Team aus Lübeck kannte man schon aus der Bundesligazeit, allerdings war auch dort auf der einen oder anderen Position Verstärkung zu sehen.

Die Triplette-Runde wurde schon der erste harte Kampf in der Begegnung und beiden Teams war klar, dass hier eine Vorentscheidung fallen könnte und vielleicht sogar würde. Das Triplette konnte nach harter Gegenwehr gewonnen werden, während das Triplette Mixte das Nachsehen hatte.

Das 1:1 vertagte die Entscheidung und die Doublette-Runde würde die Begegnung entscheiden. Doublette 1 sah sich einem sehr starken Gegner gegenüber und trotz aller Gegenwehr wurde man hoch geschlagen. Doublette 2 und Doublette Mixte boten allerdings brillant Paroli. Nach einem 13:6 in Doublette2 musste das Mixte die Entscheidung bringen. Durch furioses Spiel in einer hoch spannenden Partie konnte man dann die Begegnung mit einem 13:11-Sieg in diesem Doublette für sich entscheiden. Ein erster großer Jubel: Man war im Plan und im Rennen um den Aufstieg!

Der zweite Tag startete mit der Begegnung gegen Achern, wiederum eine Mannschaft, die durch ihre 3 Siege am Vortag, wie schon erwartet das Feld neben Diefflen mitdominierte. Für Achern würde ein Sieg gegen uns schon fast den sicheren Aufstieg bedeuten, während das Bestreben unserer Mannschaft auch hier wieder war, zumindest 1 oder gar 2 Formationen zu gewinnen.

In der Triplette-Runde erneut wieder ein mächtiger Gegner, der unseren Teams kaum Chancen lies. Das 0:2 schon fast erwartet, konzentrierte man sich voll auf die Doubletten.

Nach der Niederlage im Doublette 2 und dem Sieg im Mixte, waren alle Augen auf das letzte laufende Doublette 1 gerichtet. Würde ein weiterer Formationspunkt hinzukommen? Die Gegner auf den anderen Spielfeldern zwangen das Team fast dazu, wenn man im Rennen bleiben wollte.

Die hochklassische und dramatische Partie blieb bis zum Ende offen und endete mit dem 13:12 Erfolg der Athleten-Bouler. Das 2:3 ein ansehnliches und wertvolles Ergebnis!

Die Tabelle vor der letzten Runde offenbarte es: Für die Athleten-Bouler musste ein hoher Sieg her und dann musste man abwarten, was die Mitbewerber erreichten.

Nürnberg war im Plan ein fest eingeplanter Begegnungspunkt und entsprechend motiviert und fokussiert ging das Team in die Tripletten. Es wurde aber schwerer als gedacht. Die Nürnberger kamen mit einfacher, aber effektiver Technik besser ins Spiel und unsere Tripletten kämpften mit sich. Trotz mehrfacher Rückstände gelang es dann noch im Triplette 1 einen wichtigen Punkt zu holen, während sich das Mixte 10:13 geschlagen geben musste. Lübeck und Jever, die zwei verbliebenen Mitaspiranten um den Aufstieg, lagen jeweils 2:0 in Front und waren damit vor den Athleten-Boulern, während Diefflen und Achern den Aufstieg schon in der Tasche hatten.

Die Doublette-Runde musste also am besten komplett gewonnen werden, damit man zumindest noch eine Chance hatte. Jever gewann souverän mit 5:0, während Lübeck ins Straucheln kam. „Nur“ ein 3:2 am Ende und die Athleten-Bouler mussten nun alle 3 Doubletten gewinnen. Doublette 1 und Doublette Mixte brachten mit einer schönen Leistung die ersten beiden Punkte nach Hause. Doublette 2 entwickelte sich dann zu einem weiteren Krimi! Wieder das letzte Spiel, wie am Samstag, in dem es um alles ging. Das Spiel wogte hin und her, unsere SpielerInnen und Anhang fieberte und bibberte an der Außenlinie mit und dann das erlösende 13:11 für den 4:1 Sieg gegen Nürnberg.

Doch was zeigt jetzt die Tabelle? Diefflen und Achern klar mit 5 Siegen aus 5 Begegnungen aufgestiegen. Und dahinter? Drei Mannschaften mit jeweils 3 Siegen aus Begegnungen und 14:11 Formationspunkten. Und jetzt kam die bekannt gegebene Regelung des „Direkten Vergleich“ zum Tragen: da Lübeck beide Spiele gegen Jever und die Athleten-Bouler verloren hatte, ergab sich der erlösende 4. Platz und damit der Aufstieg in die Bundesliga für die Athleten-Boulern zusammen mit Jever.

Große Freude, Tränen der Erleichterung und jede Menge Jubel machten das Glück über den Aufstieg perfekt.

Ein hochverdientes Jahr endet für die VfSK-Athleten-Bouler mit zwei Meistertiteln (Landesliga und Regionalliga Süd) und zwei Aufstiegen (in die Bundesliga und in die Landesliga).

Mütter und Väter dieses Erfolgs sind sehr viele Menschen!

Natürlich die Spielerinnen und Spieler der Manschaft mit Anja Deubel (Stammsp.), Carsta Glaser (Stsp.), Leander Becker (Stsp. und Team-Captain), Olaf Becker (Stsp.), Fabio da Silva Gouveia (Stsp.), Hannes Eberspach (Stsp.), Jean-Franςois Gerby (Stsp.), Jürgen Hatzenbühler (Ersatzsp. und Teamcoach), Steff König (Ersp.), Valentin König (Stsp.), Pascal Müller (Stsp.) und Sascha Stengel (Ersp.), aber auch unsere mitgereisten Fans und Abteilungsmitglieder, die mitfiebernden und zu Hause geblieben Abteilungsmitglieder und OppauerInnen und die vielen rheinland-pfälzischen Boule-SpielerInnen die teilweise vor Ort und ebenfalls vor den Tickern und Kanälen im Internet dabei waren und sich freuen und die Athleten-Bouler beglückwünschen, dass wieder ein rheinland-pfälzischer Verein in der Pétanque-Bundesliga dabei ist.



Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. – VfSK Oppau

