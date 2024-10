Landau – Tanzcafé 60plus: Am Sonntag, 10. November, wird wieder das Tanzbein geschwungen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – „Tanzen verbindet!“: Unter diesem Motto findet das Tanzcafé 60plus am

Sonntag, 10. November, statt. Eingeladen sind alle, die gerne tanzen und bei

Kaffee, Kuchen und guter Musik Kontakte pflegen möchten. Das Tanzcafé findet

ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Ökumenischen Sozialstation in der Otto-

Hahn-Straße 6 in Landau statt. Einlass ist ab 14:30 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf 5 Euro.

Für alle, die sich schon den nächsten Termin vormerken möchten: Das letzte

Tanzcafé 60plus in diesem Jahr findet am 8. Dezember statt.

Hinweise und Informationen zum Tanzcafé 60plus erhalten interessierte

Tänzerinnen und Tänzer bei Ulrike Sprengling (Beauftragte für die Belange

älterer Menschen der Stadtverwaltung Landau) unter der Telefonnummer 0 63

41/13 50 16 oder bei Claudia Sarter (Fachkraft Gemeindeschwesterplus) unter

Telefon 01 59/04 02 07 88.

Bildunterschrift: Die Termine für das Tanzcafé 60plus im Jahr 2024.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.