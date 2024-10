Heidelberger Gründungspreis: Die sechs Finalistinnen und Finalisten stehen fest – Auszeichnung am 15. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg ist ein hervorragender Standort für Start-ups und Existenzgründungen. Das möchte die Stadt Heidelberg weiter unterstützen und vergibt zum zweiten Mal den Heidelberger Gründungspreis. In den Kategorien „Mut“ und „Innovation“ konnten sich Gründerinnen und Gründer bis Ende September 2024 bewerben. Nach einer Vorauswahl durch eine Fachjury stehen nun die sechs Finalistinnen und Finalisten fest. Sie dürfen sich am 15. November 2024 mit einem Pitch vor der Fachjury präsentieren. Die Auszeichnungen werden am selben Tag in der Commissary im Patrick-Henry-Village verliehen. Die beiden Erstplatzierten erhalten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro.

Der Heidelberger Gründungspreis wurde von der Stadt Heidelberg – unter Leitung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft – in Zusammenarbeit mit den Heidelberg Start-Up Partners, der IHK Rhein-Neckar und dem Technologiepark Heidelberg ins Leben gerufen. Das Preisgeld für die Kategorie „Mut“ wird von der Sparkasse Heidelberg und für die Kategorie „Innovation“ von der Volksbank Kurpfalz gestiftet. Die Finalistinnen und Finalisten im Überblick:

Kategorie Mut:

• Eloquio GmbH ist ein „Social Impact“-Start-up, das die Sprachförderung in Kindergärten und Grundschulen durch musikalisch gestützte Programme, die Kinder spielerisch für die deutsche Sprache begeistern, unterstützt.

• Windcatcher Productions GmbH ist ein Filmproduktionsunternehmen, das sowohl Dokumentar- als auch Spielfilme für das internationale Kino, Filmfestivals und das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland konzipiert und produziert.

• Enzo Safe Home GmbH ist ein Start-up, das mittels einer Sensortechnologie den Wasserverbrauch in Gebäuden überwacht und Leitungswasserschäden frühzeitig erkennt.

Kategorie Innovation:

• FLEXOO GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und die Produktion flexibler, gedruckter Sensoren, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können, darunter Automobil, Gesundheitswesen und Industrie.

• Declareme GmbH entwickelt die erste offene Technologie-Plattform für Software-Lösungen im Bereich gesunder Ernährung.

• PAICON GmbH sammelt in der Krebsforschung und -diagnostik mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen einen genetisch und technologisch vielfältigen Datenpool.