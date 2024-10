Heidelberg – Lotsinnen für Menschen mit psychischen Erkrankungen! Die IBB-Stelle bietet offene Sprechstunden an – Nächster Termin am 5. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Menschen, die sich im psychiatrischen Hilfesystem in Heidelberg nicht auskennen, die Fragen oder Beschwerden haben, können die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle, kurz IBB-Stelle, kontaktieren. Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind dort für psychisch Erkrankte, für Angehörige oder Betreuungspersonen kompetente Lotsinnen durch die komplexen Beratungs- und Hilfestrukturen. Sie sind unabhängig und neutral, arbeiten kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht. Die IBB-Stelle hat ihren Sitz zentral in der Altstadt, im Hinterhaus der Hauptstraße 29, nicht weit vom Bismarckplatz.

Ehrenamtliches Team mit Psychiatrieerfahrung

„Der Zugang zu psychiatrischen und psychotherapeutischen Hilfen überfordert viele. Manche fühlen sich auch schlecht behandelt, andere alleingelassen. Da ist es hilfreich, wenn jemand zuhört und unbürokratisch weiterhilft“, sagt Melanie Schock, die seit Gründung der IBB-Stelle im Jahr 2018 dabei ist und selbst psychisch erkrankt war. Sie weiß daher gut um die Fragen und Nöte Hilfesuchender. Mit Leonie Scharmann, die aus eigener Erfahrung die Perspektive der Angehörigen kennt, und Roswitha Lauter, die mehr als 35 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet hat, verfügt das derzeit dreiköpfige IBB-Team über Knowhow aus unterschiedlichen Perspektiven und erster Hand – ein großer Vorteil, wenn es darum geht, Betroffenen oder Angehörigen eine Orientierung zu geben, wie das Netzwerk psychiatrischer Versorgung aufgestellt ist und wo es wohnortnahe Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen nehmen aber auch unvoreingenommen Beschwerden und Anregungen auf und vermitteln bei Konflikten mit ambulanten oder stationären Einrichtungen in Heidelberg.

Offene Sprechstunde jeden ersten Dienstag im Monat

Die IBB-Stelle bietet immer am ersten Dienstag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr eine offene Sprechstunde ohne Voranmeldung in der Altstadt, Hauptstraße 29 (Hinterhaus, erstes Obergeschoss), an. Der nächste Termin ist am Dienstag, 5. November 2024, um 16 Uhr. Weitere Termine können telefonisch unter 06221 3544428 vereinbart werden. Anruferinnen und Anrufer werden gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zum Rückruf zu hinterlassen. Der Anrufbeantworter wird werktäglich abgehört.

Bearbeitet werden Anregungen, Fragen und Beschwerden von Heidelbergerinnen und Heidelbergern beziehungsweise solche, die Einrichtungen und Dienste in Heidelberg betreffen. Träger der IBB-Stelle ist die Stadt Heidelberg. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/ibb-stelle.