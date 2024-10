Heidelberg – Letzte Chance: Förderung für Innenstadt-Projekte beantragen bis 30. November – Verfügungsfonds des „Mittendrinnenstadt“-Programms enthält nur noch wenige Restmittel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Programm „Mittendrinnenstadt“ stärkt die Stadt Heidelberg ihre Innenstadt – von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof. Sie setzt nicht nur eigene Vorhaben um, sondern unterstützt auch Dritte bei der Realisierung ihrer Ideen. Bis Samstag, 30. November 2024, können Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Vereine, Unternehmen und Einrichtungen zum letzten Mal einen Antrag stellen, um von dem Fördertopf zu profitieren. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es online unter www.vielmehr.heidelberg.de/mitmachen.

Für jeden Euro, den Initiatorinnen und Initiatoren für ihr Projekt einbringen, stellt die Stadt den gleichen Betrag als Förderung in Aussicht. Allerdings ist der Verfügungsfonds in Höhe von einer Million Euro mittlerweile fast ausgeschöpft: Es stehen nur noch Restmittel zur Verfügung, sodass nur noch wenige Projekte bewilligt werden können. Die Stadt Heidelberg wird am 10. Dezember 2024 letztmalig über die Anträge entscheiden.

Im Zuge des Innenstadtprogramm ist bereits viel passiert: unter anderem ein Plöckfest mit „Engagementmarkt“ auf dem Friedrich-Ebert-Platz, ein Sommerfest in der Unteren Straße und am Heumarkt, der Bella-Park in der Kurfürsten-Anlage und die Hochseilshow „Sky-Explorer“ zwischen Heiliggeist- und Jesuitenkirche – zahlreiche Macherinnen und Macher sind aktiv geworden. Städtische Projekte, die bereits umgesetzt wurden, sind beispielsweise die Aufwertung des Bismarckplatzes, die Aktivierung des Iqbal-Ufers und die Realisierung des Konzeptladens HeartWORK für Unternehmen, die Produkte „Design made in Heidelberg“ verkaufen. Finanziert wird das Programm „Mittendrinnenstadt“ durch das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und mit Eigenmitteln. Bis 2025 stehen im Innenstadtprogramm insgesamt 5,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Projektbüro in der Poststraße ist Anlaufstelle für Informationen

Das Projektbüro des Innenstadtmanagements, Anlaufstelle für Informationen und Projekte in der Planung und Umsetzung, ist in der Poststraße 24 im Stadtteil Bergheim zu finden. Interessierte können dort Informationen zur Entwicklung der Innenstadt erhalten und eigene Ideen einbringen. Das Projektbüro ist montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr und mittwochs von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Ergänzend: Weitere Informationen zum Projekt finden Interessierte im Internet unter www.vielmehr.heidelberg.de/mittendrinnenstadt