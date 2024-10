Heidelberg – „Eingeloggt!“: Digitale Themenwoche für ältere Menschen und andere Neugierige – Vom 11. bis 17. November kostenlose Workshops, Vorträge und Aktionen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die digitale Welt entdecken, dazulernen, ausprobieren: das können vor allem ältere Menschen, aber auch andere Neugierige bei „Eingeloggt!“. Die digitale Themenwoche findet erstmals vom 11. bis 17. November 2024 in Heidelberg statt. Das Programm bietet eine Woche lang kostenlose Workshops, Vorträge und Mitmachangebote im gesamten Stadtgebiet und richtet sich sowohl an Technikversierte als auch an Neueinsteigende, an Menschen mit oder ohne Vorkenntnisse. Gezeigt werden Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet. Die Themenwoche soll helfen, den Zugang zu erleichtern und das Selbstbewusstsein im Umgang mit digitalen Medien zu stärken. Zahlreicheine lokale Akteurinnen und Akteure beteiligen sich mit Workshops, Vorträgen und interaktiven Aktionen. Veranstalter der „Eingeloggt-Woche“ ist die Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Hamburger Körber-Stiftung.

„Digitale Kompetenzen vom Online-Banking bis hin zur Nutzung Sozialer Medien erleichtern viele alltagspraktische Tätigkeiten und ermöglichen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auf neue Arten. Menschen, die nicht mit Digitalisierung in der heutigen Form aufgewachsen sind, finden dazu jedoch häufig schwerer einen Zugang. Die Eingeloggt!-Woche soll vor allem ältere Erwachsene dazu ermutigen, sich mit digitalen Angeboten auseinanderzusetzen und deren Möglichkeiten für sich zu nutzen“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Das Programm

Das vielfältige Programm reicht vom Smartphone-Schnupperkurs über Vorträge und spielerische Angebote bis hin zu interaktiven Themenbussen und informativen Vorträgen. Eine ausführliche Programmübersicht inklusive detaillierter Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie aller Anmeldeinformationen finden Interessierte unter heidelberg.eingeloggt.net.

• Montag, 11. November, 12.20 Uhr: Schnupperkurs Smartphone und Tablet

Veranstalter: Akademie für Ältere

Ort: Bergheimer Straße 76

• Montag, 11. November, 14 Uhr: Das Internet vergisst nicht – deshalb digitale Vorsorge

Veranstalter: Akademie für Ältere

Ort: Bergheimer Straße 76

• Dienstag, 12. November, 10 bis 16 Uhr: Digital Health Truck – Mobiler Infostand zum Thema digitale Gesundheit

Veranstalter: Team des Pflegestützpunkts

Ort: Stadtbücherei, Parkplatz Bücherbus, Poststraße 15

• Dienstag, 12., bis Donnerstag, 14. November,10 bis 16 Uhr: Medienbus im Hasenleiser

Veranstalter: Quartiersmanagement Hasenleiser

Ort: Seniorenzentrum Rohrbach, Baden-Badener-Straße 11

• Mittwoch, 13. November, 10 Uhr: Stark an Computer und Smartphone

Veranstalter: Amt für Chancengleichheit

Ort: HeidelBERG-Café, Forum 1

• Mittwoch, 13. November, 11 Uhr: Sicher und einfach anmelden

Veranstalter: Seniorenzentrum Kirchheim

Ort: Odenwaldstraße 4

• Mittwoch, 13. November, 15 Uhr: Digital in Kontakt bleiben sowie die Welt erkunden – real und virtuell

Veranstalter: Seniorenzentrum Ziegelhausen/ Schlierbach

Ort: Brahmsstraße 6

• Mittwoch, 13. November, 15.40 Uhr: Das E-Rezept

Veranstalter: Akademie für Ältere

Ort: Bergheimer Straße 76

• Donnerstag, 14. November, 13 Uhr: Handy- und Tabletsprechstunde

Veranstalter: Seniorenzentrum Handschuhsheim

Ort: Obere Kirchgasse 5

• Donnerstag, 14. November, 13.30 Uhr: Individuelle Smartphoneberatung (nur Android)

Veranstalter: Seniorenzentrum Rohrbach

Ort: Baden-Badener-Straße 11

• Donnerstag, 14. November, 14 Uhr: Digitaltechnik und Künstliche Intelligenz – einfach erklärt

Veranstalter: Mathematik-Informatik-Station (MAINS)

Ort: Kurfürsten-Anlage 52

• Donnerstag, 14. November, 14 Uhr: Spaß mit der Spielekonsole Switch

Veranstalter: Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund

Ort: Alexander-Mitscherlich-Platz 1

• Donnerstag, 14. November, 14 Uhr: Digitaler Führerschein

Veranstalter: Mehrgenerationenhaus Schweizer Hof

Ort: Heinrich-Fuchs-Straße 85

• Donnerstag, 14. November, 14.30 Uhr: Aktiv mitmachen in der Wikipedia

Veranstalter: Seniorenzentrum Weststadt/ Südstadt

Ort: Dantestraße 7

• Freitag, 15. November, 10.40 Uhr: Ein Leben ohne Smartphone ist möglich, aber anstrengend!

Veranstalter: Akademie für Ältere

Ort: Bergheimer Straße 76

• Freitag, 15. November, 11 Uhr: Kultur digital erleben

Veranstalter: Stadtbücherei

Ort: Poststraße 15

• Freitag, 15. November, 14 Uhr: Digitaltechnik und Künstliche Intelligenz – einfach erklärt

Veranstalter: Mathematik-Informatik-Station (MAINS)

Ort: Kurfürsten-Anlage 52

• Samstag, 16. November, 14.30 Uhr: Fit fürs Museum! Wie nutze ich das digitale Angebot in Ausstellungen

Veranstalter: Völkerkundemuseum vPSt

Ort: Hauptstraße 235

Fragen zur Aktionswoche beantwortet das Amt für Soziales und Senioren, Projekt „Mobilität und Teilhabe“, Dantestraße 7, 69115 Heidelberg, Telefon 06221 58-38361 oder 58-38322, E-Mail Kirsten.Seidel@heidelberg.de oder Katharina.Knappe@heidelberg.de.