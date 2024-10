Eberbach – Lebender Skorpion in Bananenkiste

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Montag gegen 19 Uhr erschien ein 51-jähriger Mann beim Polizeirevier Eberbach und gab einen lebenden Skorpion in einem Einmachglas ab. Ersten Ermittlungen zufolge war seine Ehefrau zuvor in einem Lebensmittelgeschäft in Mosbach einkaufen. Um ihren Einkauf zu transportieren, nahm sie sich im Geschäft eine Bananenkiste und fuhr mit dieser nach Hause. Auf dem Küchenboden fiel dem Ehepaar schließlich ein Tier auf, welches zunächst einer Spinne ähnelte. Als das Paar jedoch das “Krabbelnde” etwas genauer betrachtete, erkannte es, dass es sich um einen Skorpion handelte, welcher sich zuvor vermutlich in der Bananenkiste befand. Kurzerhand entschloss sich der 51-Jährige, den Skorpion mit einem Einmachglas zu fangen und der Polizei zu übergeben. Die überraschten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Reviers Eberbach klärten über das zuständige Tierheim, die weitere Verfahrensweise und brachten den Skorpion in einen nahegelegenen Zoo. Von dort aus wird er dem Bundesverband für fachgerechte Natur- und Artenschutz e.V. übergeben.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail