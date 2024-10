Brühl – setzt auf die Jugend

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei herbstlicher Witterung fuhr eine 20köpfige Brühler Delegation zu einer gar nichtunterkühlten Bürgerbegegnung in die französische Partnerstadt Ormesson-sur-Marne.

Auch diese Partnerschaft hat die „Corona-Pause“ gut überstanden, auch wenn die

Teilnehmerzahlen aus Bürgerschaft und Vereinen gesteigert werden sollen, wie aus der

Partnerschaftsausschusssitzung bekannt wurde.

Man setzt hier auf die „Alumni“, also

die früheren Jugendlichen, die den Schüleraustausch in den letzten 20 Jahren genutzt

haben, und die Jugendlichen und ihre Familien, die jetzt den Schüleraustausch „leben“.

Eine Familie nutzte die Bürgerbegegnung und vertiefte die Beziehung zu der

Gastfamilie ihrer Tochter. Die Brühler Delegation unter der Leitung von Bürgermeister

Dr. Ralf Göck umfasste alle Altersklassen. Senior war der Mitbegründer dieser

Partnerschaft im Jahre 1977, der damalige Bürgermeister Gerhard Stratthaus.

Nach einer ruhigen und problemlosen Busfahrt wurden die meisten Gäste von ihren

Gastgebern am „Centre Culturel“ abgeholt und verbrachten den Abend in den

Gastfamilien. Bei der Ausschusssitzung vertrat die für Kultur zuständige Bürgermeister-

Stellvertreterin Odile Hugnet die verhinderte Bürgermeisterin Marie-Christine Segui.



Zusammen mit dem Brühler Kultur- und Partnerschaftsausschuss und dem Brühler

Kulturverantwortlichen Jochen Ungerer sowie Kulturamts-Mitarbeiterin Katja Rheude,

sprach man über die Zukunft der Partnerschaften. Neben Gemeinderätinnen und -räten

aus den meisten Fraktionen war auch Hauptamtsleiter i.R. Lothar Ertl mit dabei.

Am Ende eines intensiven Meinungsaustauschs, der von der Mitarbeiterin des

Sozialamtes Isabelle Benkart und der Generalsekretärin des Jumelage-Komitees,

Sektion Brühl, Marion Balay, übersetzt wurde, waren sich alle einig, dass im nächsten

Jahr entgegen bisheriger Planungen Ormesson nach Brühl kommt. Demnach fährt

Brühl 2026 nach Ormesson und 2027 kommen die französischen Freunde nach Brühl,

wo dann das 50jährige Bestehen dieser ältesten Brühler Gemeindepartnerschaft

gefeiert werden soll.



Kulturamtsleiter Jochen Ungerer berichtete von der positiven Entwicklung beim

Schüleraustausch, der mit neuem Schwung im April begonnen habe und im

kommenden Februar mit dem Gegenbesuch der französischen Schüler in Brühl

fortgesetzt werden soll. Er dankte Julia von Conrady und Marianne Schorr von der

Marion Dönhoff Realschule für ihre Mitwirkung, während Marion Balay die neue

Deutsch-Lehrerin am College St. Exupery, Blerina Azemi, vorstellte, die über die

bisherigen Aktivitäten und das Konzept dahinter berichtete. Dieses sieht den

Unterrichtsbesuch an beiden Schulen vor, aber auch mittägliche Ausflüge.



Am Samstag folgten französische Gastgeber und Gäste aus Brühl dem Ruf des

sagenumwobenen Schlosses „Vaux le Vicomte“, das Nicola Fouquet besaß, der bei

dem Sonnenkönig Ludwig XIV in Ungnade fiel und alles verlor. Dies war bei einer

individuellen Führung per Audio Guide zu erfahren. Am Abend trafen Bürgermeisterin

Marie-Christine Segui und ihr Kollege Dr. Ralf Göck bei einem sehr gut besuchten

Gottesdienst den Bischof Dominique Blanchet. Später traf man sich in einer

urgemütlichen kleinen Pizzeria zu einem gemeinsamen Essen. Bürgermeisterin Segui

freute sich über den Besuch aus Brühl, und stellte mit Michel Parat den neuen

Vorsitzenden des Jumelage-Komites vor, der ebenfalls einige Worte an die Gäste

richtete. Nach einem Besuch des Marktes am Sonntagmorgen in La Varenne traten die

Brühler die Heimreise an, die wieder kurzweilig und stimmungsvoll verlief. Es war beste,

gelöste Stimmung.

Bildunterschriften:

GeschenkOrmesson

Nach der Partnerschafts-Ausschuss-Sitzung überreichte Brühls Bürgermeister Dr. Ralf

Göck einen großen Geschenkkorb an Bürgermeister-Stellvertreterin Odile Hugnet. Die

bei der Kulturarbeit Mitarbeitenden Jochen Ungerer, Wolfram Gothe, Claude Novaresio,

Hans Hufnagel, Gründer Gerhard Stratthaus, Michel Parat, Guy Martin, Marion Balay,

Blerina Azemi und Morane Blanc-Hug flankieren die beiden.

Besuch VauxleVicomte

Ein schöner Brauch ist der Ausflug, der diesmal fast alle Beteiligten ins Schloss Vaux le

Vicomte führte.

BgmsinKirche

Bischof Blanchet besuchte Ormesson: Mit in der Pfarrkirche Ormesson dabei waren

Katja Rheude, Gabriele Rösch, Gerhard Stratthaus und Peter Frank (im Hintergrund)

sowie die Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Marie-Christine Segui.

Quelle: Gemeindeverwaltung Brühl