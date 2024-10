Brühl – Ladesäulenspaziergang durch Brühl – Lademöglichkeiten fürs Auto begutachtet

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie und vor allem wo man in Brühl sein Elektrofahrzeug aufladen kann, konnten

interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Ladesäulenspaziergang am vergangenen

Samstag erfahren. Gemeinsam mit der Gemeinde Brühl veranstaltete die Klimaschutz-

und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (KLiBA) den

knapp zweistündigen Rundgang durch Brühl.

Start der Veranstaltung war an der E-Carsharing-Station auf dem Parkplatz vor dem

Brühler Rathaus. Hier konnten die Besucher alles zum Anmeldeprozess für die Nutzung

des Carsharing-Fahrzeugs erfahren und das Fahrzeug auch inspizieren. Das

Elektromobilitäts-Team der KLiBA, Jessica Skowron und Bernhard Bruch, zeigte, wie

die Kommunikation mit der Ladesäule für das Laden des Autos funktioniert und

informierte über die Benutzung von Apps im Bereich der Elektromobilität. Nachdem

Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls demonstrierte, wie einfach die Handhabung beim

Ladevorgang des Fahrzeugs ist, ging es gemeinsam los, um die Ladeinfrastruktur in

Brühl zu erkunden.

Hierbei waren nicht nur die öffentlichen Stromtankstellen interessant, sondern

insbesondere auch die Möglichkeiten für das Laden zuhause. So konnten gleich

mehrere private Ladestationen von verschiedenen Herstellern besichtigt werden. Ein

Ehepaar aus Brühl stellte ihre private Wallbox unter ihrem Carport vor, die

hauptsächlich mit dem eigenerzeugten Solarstrom betrieben wird. Auch Bürgermeister

Dr. Ralf Göck zeigte seine eigene Ladestation, die er von einem Hersteller aus der

Region installieren ließ. Bei guten Gesprächen mit viel Input zu den verschiedenen

Lademöglichkeiten konnten alle aufgekommenen Fragen durch das

Elektromobilitätsteam der KLiBA beantwortet werden.

In Bezug auf seine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur ist Brühl sehr gut aufgestellt

und unter den Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis ganz vorn mit dabei. „Aktuell sind 12

Ladesäulen mit insgesamt 21 Normalladepunkten mit Ladeleistungen bis max. 22 kW

und 3 Schnellladepunkte mit Ladeleistungen bis max. 50 kW gut über das

Gemeindegebiet verteilt und über kurze Wege erreichbar“, freut sich Bürgermeister Dr.

Ralf Göck über die hohe Verfügbarkeit an öffentlichen Lademöglichkeiten in Brühl.

Demnächst werde das noch mehr, denn auch der Lebensmittel-Discounter in der

Ortsmitte und das geplante Schnellrestaurant bei der Trendfabrik werden Ladesäulen

installieren. „Damit können wir uns selbst im Vergleich mit der Touristenstadt

Schwetzingen sehen lassen“, freut sich der Bürgermeister.

In der aktuellen Auswertung der KLiBA zu Ladeinfrastruktur und Carsharing im Rhein-

Neckar-Kreis liegt Brühl bei der Anzahl der zugelassenen vollelektrischen Fahrzeuge

pro Normalladepunkt im Vergleich zur Bevölkerungsdichte mit einem Wert von 10,1 (der

Durchschnittswert beträgt 32) schon jetzt an fünfter Stelle unter den Kommunen im

Rhein-Neckar-Kreis, die mit öffentlicher Ladeinfrastruktur ausgestattet sind. Da hier nur

die öffentlich zugänglichen Ladepunkte berücksichtigt werden und es in Brühl sehr viele

private Ladestationen gibt, kommen auf einen Normalladepunkt letztendlich jedoch

deutlich weniger Fahrzeuge. In Brühl gibt es also prima Möglichkeiten, ein E-Auto

aufzuladen.

Das Elektromobilität-Team – Jessica Skowron und Bernhard Bruch – informiert und

berät unter Telefon 06221 99875-32/-33, E-Mail: elektromobilitaet@kliba-heidelberg.de

rund um das Thema Elektromobilität.

BU ÖffLaden:

Kurz vor dem Start des Ladesäulenspaziergangs mit dem KLIBA E-Team Bernhard

Bruch (links)und Jessica Skowron (re) an der Ladesäule auf dem Rathaus-Parkplatz

Fotoquelle: B. Sehls

Quelle: Gemeindeverwaltung Brühl