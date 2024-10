Weinheim – Eine Zeitreise durch Weinheim

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen einer Sonderreihe im November und Dezember bietet die Stadt

Weinheim Stadtführungen unter dem Motto „Zeitreise“ an.

Die Führungen gewähren spannende Einblicke in die Historie der Kurpfalz und

ihrer bedeutenden Persönlichkeiten.

Am 9. und 30. November jeweils um 15 Uhr führt Stadtführer Dietmar Spicker interessierte

Besucher in die Welt des Kurfürsten Ottheinrich. Diese Tour durch die Altstadt und das

Schloss beleuchtet das Leben des 1556 zur Herrschaft gelangten und gesundheitlich

schwer angeschlagenen Fürsten, dessen Linie mit seinem Tod 1559 ausstarb. Treffpunkt

ist der Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden,

die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Person.

Eine Sonderführung zum 300. Geburtstag von Kurfürst Karl Theodor bietet Wolfgang

Balling am 17. November und 1. Dezember um 14 Uhr an. Karl Theodor führte die

Kurpfalz im 18. Jahrhundert zu wirtschaftlicher Blüte und machte Mannheim zu einem

kulturellen Zentrum Europas. Die Führung beleuchtet sein Leben und Wirken sowie seine

amourösen Verstrickungen, die als Inspiration für den "Jäger aus Kurpfalz" gelten.

Treffpunkt für diese Führung ist der Brunnen im kleinen Schlosshof, Dauer ca. 1,5

Stunden, Teilnahmegebühr 5 Euro pro Person.

Am 24. November und 26. Dezember jeweils um 14 Uhr beleuchtet Wolfgang Balling in

einer weiteren Führung das Schicksal der Kurpfalz, die als bedeutendes Territorium des

Heiligen Römischen Reiches seit über 200 Jahren von der Landkarte verschwunden ist.

Diese Tour durch die Altstadt behandelt die Geschichte der Region bis zu ihrem Ende

1806. Treffpunkt ist der Hutplatz in der Nähe des Marktplatzes. Der Preis beträgt 7 Euro

pro Person, die Führung dauert ca. 1,5 Stunden.

Am 9. November um 14 Uhr stellt Rose Derkau in der Führung „Elisabeth Auguste – Ein

kurfürstliches Leben zwischen Lust und Leid“ die bekannte Kurfürstin von der Kurpfalz und

Bayern vor. Die Teilnehmer lernen die Geschichten der Kurfürstin und ihrer Abenteuer

kennen und erkunden die Schlossgärten. Treffpunkt ist der Marktplatzbrunnen vor dem

Alten Rathaus. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, die Dauer ca. 1,5 Stunden.

Zusätzlich bietet Rose Derkau am 7. Dezember und Dietmar Spicker am 21. Dezember

jeweils um 14 Uhr eine Führung rund um das Schloss und den Schlosspark an. Die

Geschichte des Schlosses (heute Rathaus) und der mythischen Bäume im Schlosspark

wird beleuchtet. Treffpunkt ist der Brunnen im kleinen Schlosshof, die Teilnahme kostet 5

Euro pro Person.

Für alle Führungen ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 30

Personen pro Termin begrenzt. Informationen und Reservierungen über die Tourist

Information der Stadt Weinheim unter Tel.: 06201 / 82 – 610 oder per E-Mail an

tourismus@weinheim.de.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim