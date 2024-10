Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit der Wiege im Naturpark

Der ehemalige Bürgermeister von Neckargemünd, Frank Volk, verlässt nach langjähriger Tätigkeit den Vorstand des Naturparks Neckartal-Odenwald. Dem Naturpark bleibt er weiterhin als Wanderer und Radfahrer treu.

Auf Frank Volk trifft es wirklich zu – seit der Wiege Naturpark Neckartal-Odenwald. Geboren in

Heidelberg und aufgewachsen in Neckargemünd lebte er immer schon mitten im Naturpark NeckartalOdenwald. Sein vielfältiges Engagement in der Region sowohl beruflich als auch ehrenamtlich zeichnete ihn aus. Dies führte ihn auch auf den Stuhl des Bürgermeisters von Neckargemünd.

Gleichzeitig hat er sich viele Jahre lang im Vorstand des Naturparks Neckartal-Odenwald engagiert.

Nach seinem Abschied als Bürgermeister von Neckargemünd tritt Herr Volk in diesen Wochen auch von seiner Funktion im Vorstand des Naturparks zurück. „Der Naturpark Neckartal-Odenwald lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Hier hat sich Herr Volk sowohl in Neckargemünd als auch im Vorstand des Naturparks immer stark für die Region, die Menschen und den Naturpark eingesetzt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen Ihm alles Gute!“, schloss Landrat Dr. Brötel / 1. Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald seine Dankesrede. „Es ist nicht einfach loszulassen, aber ich werde den Naturpark jetzt noch mehr genießen können als in den letzten Jahren. Ich werde ausgedehnte Wanderungen und Radtouren in der wunderschönen Landschaft des Naturparks unternehmen können – darauf freue ich mich sehr.“, resümierte Frank Volk.

Der Naturpark Neckartal-Odenwald bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Frank Volk für seine langjährige Tätigkeit als Vorstand und für seine engagierte Unterstützung des Naturparks und seiner Projekte.

Anwesende auf dem Pressefoto (v.l.n.r.):

Peter Reichert / Bürgermeister der Stadt Eberbach: stellv. Vorsitzender des Naturparks NeckartalOdenwald; Paul Siemes: Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald e.V.;

Dr. Achim Brötel / Landrat Neckar-Odenwald-Kreis): 1. Vorsitzender des Naturparks NeckartalOdenwald; Frank Volk / ehem. Bürgermeister der Stadt Neckargemünd; Michaela Kahl:

stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald e.V.

Bildrecht Foto: © Naturpark Neckartal-Odenwald e.V

Quelle Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.