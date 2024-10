Mannheim-Luzenberg: Pkw-Führer mit über 2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In den Abendstunden des 25.10.2024 meldete sich ein Passant über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass in Mannheim / Luzenbergstraße ein “verunfallter” BMW im Gleisbett stehen würde. Polizeibeamte des Polizeirevier Neckarstadt suchten die Örtlichkeit auf und stellten den Pkw verschlossen im Gleisbett fest. Aufgrund des Gesamtbildes war schnell klar, dass der Pkw von der Fahrbahn abkam und im Gleisbett zum Stillstand kam. Der 35jährige Fahrzeugführer konnte nach einem Zeugenhinweis in der Nähe der Einsatzörtlichkeit festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde in der Atemluft des jetzigen Beschuldigten Alkoholgeruch festgestellt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Der Fahrzeugführer musste daraufhin beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Am Gleisbett sowie am BMW entstand kein Sachschaden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim