Mannheim/Ilvesheim – Ilvesheim startet VRNnextbike-Testphase

Mannheim/Ilvesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Möglichkeiten für nachhaltige Mobilität

Seit Ende September läuft in Ilvesheim die Testphase des VRNnextbike Fahrradvermietsystems. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben damit eine umweltfreundliche und flexible Möglichkeit, das Gemeindegebiet auf zwei Rädern zu erkunden. Mit 20 Fahrrädern, zwei Lastenfahrrädern und vier Stationen an den Standorten Im Mahrgrund, Mozartstraße, Schloßstraße (Rathaus) und Kanzelbachstraße (Feuerwehrgerätehaus) setzt Ilvesheim damit ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität.

Nun stellten Bürgermeister Thorsten Walther und Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und Angebot beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), das System und die Details zur rund einjährigen Testphase vor Ort vor.

Über das Fahrradvermietsystem können Einwohner und Besucher der Gemeinde Fahrräder unkompliziert per App ausleihen und nach einer Nutzung an einer der festen Stationen wieder abstellen. Die Ausleihe und Rückgabe der Fahrräder ist auch an allen anderen Stationen im VRN möglich, zum Beispiel in Feudenheim und Seckenheim als Anschluss an die Straßenbahnlinien oder auch in Ladenburg.

Schnelle und flexible Alternative zum Auto

„Das VRNnextbike ist eine tolle Möglichkeit, das Mobilitätsangebot in Ilvesheim umweltfreundlich und modern zu erweitern. Es unterstützt unsere Bemühungen, den Verkehr zu entlasten und gleichzeitig die Lebensqualität zu steigern. Besonders für kurze Wege bietet das Fahrrad eine schnelle und flexible Alternative. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, dieses System bis Ende 2025 zu testen und sind gespannt auf die Rückmeldungen unserer Bürgerinnen und Bürger“, begrüßt Bürgermeister Thorsten Walther die Einführung des Systems.

Auch Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und Angebot beim VRN, sieht in der Testphase eine wichtige Weichenstellung: „Mit VRNnextbike bieten wir eine ideale Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Durch die Umsetzung in Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen ist uns nun der Lückenschluss zwischen Mannheim und Heidelberg entlang des Neckars gelungen. Wir hoffen, dass dieses Angebot auf breite Zustimmung stößt und langfristig zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beiträgt. Es ist uns wichtig zu sehen, wie gut das System gerade auch in kleineren Gemeinden funktioniert.“

In über 20 Städten im Verbundgebiet verfügbar

Das Fahrradvermietsystem ist Teil eines größeren Netzwerks, das bereits in 22 Städten im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar etabliert ist. Durch die interkommunale Nutzungsmöglichkeit können die Fahrräder in einer Stadt ausgeliehen und in einer anderen zurückgegeben werden – ein Vorteil, der die Mobilität in der Region zusätzlich fördert.

Das VRNnextbike ist nicht nur für den alltäglichen Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen eine ideale Lösung, sondern auch für Freizeitaktivitäten. Durch die Möglichkeit, mehrere Fahrräder mit einem Account auszuleihen, können auch Familien und Gruppen von dem Angebot profitieren.

Weitere Informationen zu Ausleihe und Tarifen sind auf der Website des VRN unter www.vrn.de/mobilitaet/fahrrad/vrnnextbike/ sowie unter www.vrnnextbike.de verfügbar.

Bildunterschrift:

V.l.: Christian Wühl (Abteilungsleiter Planung und Angebot VRN GmbH), Bürgermeister Thorsten Walther, Michael Wawro (Fachbereich Bauamt/Gemeindeverwaltung Ilvesheim) – Foto: VRN

Quelle: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH