Ludwigshafen – Temporäre Sperrung von Fahrstreifen auf der Kurt-Schumacher-Brücke

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Temporäre Sperrung von Fahrstreifen auf der Hochstraße Nord (B44)

Am Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. Oktober 2024 werden Messungen an den Seilen der Kurt-Schumacher-Brücke durchgeführt. Diese dienen der Ermittlung der tatsächlichen Seilkräfte für die derzeit laufende statische Nachrechnung der Brücke.

Für die Durchführung der Arbeiten sind temporäre Verkehrseinschränkungen unumgänglich. Der Verkehr wird auf der Kurt-Schumacher-Brücke von 9 bis 15 Uhr jeweils einspurig geführt. Am 29. Oktober wird die linke Spur in Fahrtrichtung Ludwigshafen und am 30. Oktober in Fahrtrichtung Mannheim jeweils gesperrt.

Diese Art der Nachberechnung ist für alle Brücken vor dem Hintergrund der gestiegenen Belastung durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, insbesondere durch Schwerlastverkehr, der gestiegenen Achslasten sowie durch den natürlichen Alterungsprozess des Bauwerks erforderlich.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer*innen, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen und um Verständnis für etwaige Einschränkungen.

QUelle Stadt Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail