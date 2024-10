Landau – Für mehr Artenvielfalt in der Stadt: Landauer Firma Brandenburger kooperiert mit Uni-Initiative „Bunte Wiese“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Englischer Rasen ist out. Egal, ob Schmetterling, Zikade oder Hummel: Sie alle

ziehen eine bunte Wiese dem perfekten grünen Rasen vor. Auf dem Gelände der

Firma Brandenburger in der Landauer Taubensuhlstraße werden Insekten jetzt

auf gleich vier naturnahen Flächen fündig. Das Familienunternehmen kooperiert

mit der Initiative „Bunte Wiese“ der RPTU Kaiserslautern-Landau und mäht diese

Flächen nur noch ein- bis zweimal im Jahr. Das fördert die Artenvielfalt und

bietet Insekten einen artgerechten Lebensraum.

Bürgermeister Lukas Hartmann traf sich jetzt vor Ort mit Tim Brandenburger,

Florian Martin und Sina Verhöfen von der Firma Brandenburger sowie Dr. Kai

Riess von der RPTU – und ist begeistert von der neuen Kooperation in der Stadt:

„Der Verlust von naturnahen Lebensräumen ist eine wesentliche Ursache für die

gegenwärtige Artenkrise und bunte Wiesen wie bei der Firma Brandenburger

stellen wichtige Biodiversitätsinseln gerade im städtischen Raum dar. Dafür mein

herzlicher Dank an die Firma und an die Uni für dieses nachhaltige Projekt!“

Die Firma Brandenburger ist das erste Unternehmen, das mit der Initiative

„Bunte Wiese“ kooperiert. Die Idee für die naturnahen Flächen auf dem

Firmengelände kam von Mitarbeitenden, berichtet Geschäftsführer Tim

Brandenburger: „Nachhaltigkeit gehört zu den wichtigsten Werten, denen sich

unser Unternehmen verpflichtet fühlt. Mit den bunten Wiesen wollen wir einen

Beitrag zu mehr Artenvielfalt leisten, Vorbild sein und aufzeigen, was passiert,

wenn man selbst verhältnismäßig kleine Flächen wieder der Natur überlässt.

Herkömmliche Rasenflächen werden 20 bis 30 Mal pro Jahr gemäht. Mäht man

seltener, haben Kräuter und Blüten länger Zeit, sich zu entwickeln und dienen

dann vielen Insekten als Lebensgrundlage.“

„Die meisten Grünflächen werden zu oft gemäht, übrig bleiben artenarme,

kurze Rasenflächen, die für die meisten Arten alles andere als attraktiv sind“,

bestätigt Dr. Kai Riess von der RPTU. Daher arbeitet die Initiative „Bunte Wiese“

bereits seit einigen Jahren mit der Stadt sowie weiteren Kooperationspartnern

zusammen und sorgt dafür, dass städtische und weitere Flächen etwa im

Goethepark, am Spionskopf und an der Marienkirche nur noch extensiv gemäht

und nicht gedüngt werden.

Aus eigener Erfahrung mit städtischen Flächen weiß Umweltdezernent Lukas

Hartmann, dass das nicht immer und überall für Begeisterung sorgt: „Bunte

Wiesen sind eine wichtige Voraussetzung zur Förderung der Biodiversität, sehen

im ersten Moment für manche aber erst mal so aus, als seien sie unordentlich.

Da müssen wir weiter aufklären und für Verständnis werben – und ich bin

wirklich froh, dass es Mutige wie die Firma Brandenburger gibt, die als

Unternehmen da vorangehen. Die naturnahen Flächen tun unserer Stadt gut.“

Die Entwicklung der „Bunte Wiese“-Flächen wird von der Universität

wissenschaftlich begleitet, so auch auf dem Gelände der Firma Brandenburger.

Hier sollen die Insekten künftig auch gezählt und mit der Webcam gefilmt

werden. Informationsschilder erläutern bereits jetzt das Nachhaltigkeitsprojekt.

Durch die Kooperation mit der Uni will die Firma einen Beitrag zur nachhaltigen

sozialen Verantwortung übernehmen, indem sie Studierenden die Möglichkeit

gibt, „am lebenden Objekt zu forschen“. Und ihr ist es wichtig, einen

wissenschaftlichen Nachweis bzw. eine Auswertung darüber zu erhalten, dass

die extensiv gepflegten Flächen ihren wichtigen Nutzen erfüllen.

Die Firma Brandenburger ist seit 1971 in Landau ansässig. Sie zählt zu den

Weltmarktführern in ihrem Bereich der Zulieferung für Isoliertechnik und zu den

Pionieren in der Kanalsanierung. Alle Informationen finden sich auf

https://brandenburger-group.de.

Die Uni-Initiative „Bunte Wiese“ ist per E-Mail an nuw-buntewiese@rptu.de

erreichbar; außerdem berichtet sie auf Instagram unter @buntewieselandau

über ihre Arbeit und öffentlichen Stammtische.

Bildunterschrift: Freuen sich über die „Bunte Wiese“ auf dem Firmengelände:

Florian Martin von Brandenburger, Bürgermeister Lukas Hartmann, Dr. Kai Riess

von der RPTU sowie Sina Verhöfen und Tim Brandenburger von Brandenburger

(v.l.n.r.) beim Vor-Ort-Termin. (Quelle: Stadt Landau)