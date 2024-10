Kaiserslautern – FCK-Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf wird heute am Samstag 26.10 live auf Sport1 übertragen

Kaiserslautern – Nach dem wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn hat sich der 1. FC Kaiserslautern mit zwölf Punkten auf den 11. Tabellenrang verbessert. Der FCK hatte zuvor in fünf Spielen nicht gewonnen. Die Düsseldorfer feierten einen 3:0-Auswärtssieg in Regensburg und sind mit 20 Punkten Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga. Zweiter ist der Karlsruher SC mit 19 Zählern, die auswärts mit 1:0 in Ulm gewannen.

Viele Fußballfans werden sich noch an das Spiel von der letzten Saison zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FCK erinnern, als die Lauterer mit 3:0-Toren in Düsseldorf führten und am Ende noch mit 3:4 unterlagen. Auch in der Rückrunde auf dem Betzenberg in Kaiserslautern hat der FCK mit 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf verloren.

Text Michael Sonnick

• Foto : FCK-Kapitän Marlon Ritter erzielte das dritte Tor beim Heimsieg gegen Paderborn (Foto Michael Sonnick)

