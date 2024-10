Germersheim – Kreistag über Investitionen an kreiseigenen Schulen informiert und Ausblicke gegeben

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der jüngsten Kreistagssitzung hat Landrat Dr. Fritz Brechtel, die Kreistagsmitglieder über die Investitionen an den kreiseigenen Schulen für die Jahre 2010 bis 2023 informiert und in einem Ausblick dargestellt, welche Baumaßnahmen in den kommenden Jahren auf den Landkreis zukommen werden. Insgesamt 156,5 Millionen Euro hat der Kreis in dem zurückliegenden Zeitraum in seine Schulen investiert. Davon waren etwa 28 Millionen Euro einzig für den Bauunterhalt beziehungsweise die Instandhaltung aufgewendet worden, während die verbleibenden 128,5 Millionen Euro auf Investitionsmaßnahmen entfielen.

„Wir haben 17 weiterführende Schulen in Kreisträgerschaft und damit eine große Verpflichtung, um den Menschen in unserer Region eine intakte und zeitgemäße Schullandschaft bieten zu können. In den zurückliegenden Jahren sind wir dieser Anforderung mehr als gerecht geworden und haben stets frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die Schulgebäude bestens in Schuss und modern zu halten“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel am Rande der Kreistagssitzung. „Ein großes Dankeschön geht dabei an die zuständigen Schul- und Baudezernenten Christoph Buttweiler und Michael Gauly“, so Brechtel.

Baudezernent Michael Gauly hat in diesem Rahmen sechs aktuelle Baumaßnahmen vorgestellt: die Generalsanierungen an der Geschwister Scholl Realschule in Germersheim, deren Fertigstellung Ende für 2025 vorgesehen ist, sowie an der Berufsbildenden Schule in Wörth, wo die Bauarbeiten noch bis 2028 anhalten werden. Zuvor dürften am Europa Gymnasium in Wörth die Arbeiten am Boden der Sporthalle sowie die Sanierung der Fenster abgeschlossen sein, während bei der IGS in Kandel das Außengelände noch bis Mitte 2025 saniert wird. Auch in der Realschule in Bellheim stehen Sanierungsmaßnahmen auf dem Plan, die allesamt bis Ende des nächsten Jahres beendet sein sollen.

In einem Ausblick wurden einige Großprojekte vorgestellt, die in den kommenden Jahren auf den Kreis zukommen werden. Darunter der Neubau des Gymnasiums in Rheinzabern sowie der Neubau einer Mensa für die IGS Kandel.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim