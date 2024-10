Bensheim – Liederabend mit Konstantin Krimmel

Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kunstfreunde Bensheim: Vielfach ausgezeichneter junger Sänger kommt am 2. November mit Daniel Heide ins Parktheater

Er ist der Shooting-Star unter den jungen Sängern: Der 31 Jahre alte Bariton Konstantin Krimmel

versetzt als Opern- und Liedsänger Fachwelt und Publikum gleichermaßen in Verzückung. Die

Kunstfreunde Bensheim freuen sich sehr, den erfolgreichen Nachwuchskünstler am Samstag, 2.

November, in Begleitung von Daniel Heide zu einem Liederabend im Parktheater begrüßen zu dürfen.

In den vergangenen Jahren wurde Krimmel mit Preisen geradezu überhäuft: Erst vor wenigen Tagen

erhielt er einen Opus Klassik in der Kategorie „Sänger des Jahres“. In den Jahren 2021 bis 2023 wurde

Krimmel als BBC New Generation Artist gefördert, von den „Oper! Awards“ als bester

Nachwuchskünstler sowie von der Fachzeitschrift „Opernwelt“ als bester Nachwuchssänger

ausgezeichnet. Sei neues Album „Die Schöne Müllerin“ mit Daniel Heide am Klavier wurde gleich

doppelt prämiert – mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und dem englischen Gramophone

Classical Music Award, einem der wichtigsten Preise der klassischen Musik.

Konstantin Krimmel erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den St. Georgs Chorknaben in

Ulm. Im Alter von 21 Jahren begann er sein Gesangsstudium bei Prof. Teru Yoshihara, das er 2020 mit

Auszeichnung abschloss. Schon während des Studiums entwickelte der Künstler eine besondere

Liebe zum Konzert- und Liedrepertoire, das er stetig erweiterte. Heute ist Konstantin Krimmel

national und international unterwegs: In der Saison 2024/25 wird er fast 30 Liederabende geben,

unter anderem in Berlin, Frankfurt, London, Madrid, Stockholm, München, und erstmals in den USA,

in New York. Seit 2021 ist Krimmel im Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Dort wird er in der

Spielzeit 2024/25 als Papageno in Mozarts Zauberflöte, als Figaro in Le Nozze di Figaro sowie als

Guglielmo in Così fan Tutte zu erleben sein. Außerdem gibt er sein Rollendebut als Don Giovanni in

Mozarts gleichnamiger Oper.

Den aus Weimar stammenden Pianisten Daniel Heide kennt man aktuell vor allem als einen der

gefragtesten Liedbegleiter seiner Generation. In zunehmendem Maße tritt er zudem als Solist in

Klavierabenden in Erscheinung. Er studierte an der Franz-Liszt-Hochschule seiner Heimatstadt bei

Prof. Ludwig Bätzel, bezeichnet sich selbst jedoch mehr als Autodidakt und Suchenden. Seine

umfangreiche Konzerttätigkeit führt ihn durch ganz Europa, nach Südafrika, Südamerika und in viele

Länder Asiens. Als Liedbegleiter und Kammermusikpartner ist er regelmäßiger Gast bei

renommierten Festivals und gastierte in den wichtigsten europäischen Konzertsälen. Eine intensive

Zusammenarbeit verbindet ihn dabei mit Sängerinnen und Sängern wie Andrè Schuen, Konstantin

Krimmel, Christoph Prégardien, Julian Prégardien, Katharina Konradi, Patrick Grahl, Tobias Berndt

und Britta Schwarz. Neben seiner regen Konzerttätigkeit ist sein Wirken auf mittlerweile über 30 CD-

Veröffentlichungen dokumentiert. Zuletzt erschienen ist der „Schwanengesang“ mit Andrè Schuen

sowie Franz Schuberts Zyklus „Die Schöne Müllerin“ mit Konstantin Krimmel.

Schubert steht auch im Mittelpunkt des Liederabends im Bensheimer Parktheater. Zu hören sind

Vertonungen von Gedichten unter anderem von Goethe (Wanderers Nachtlied, An den Mond,

Prometheus) und Schiller (Die Bürgschaft, Die Götter Griechenlands). Liebeslust, vor allem aber

Liebesleid, der Mensch als Unbehauster, Einsamer, der an der Welt leidet und dessen Sehnsucht

nach einem besseren Sein ungestillt bleibt – das sind die Themen in vielen von Schubert vertonten

Gedichten. Er griff bevorzugt Texte mit dem romantischen Topos des (getriebenen, nicht

genießenden) Wanderers auf. Und den des Mondes, der wahlweise Zuhörer oder Seelenspiegel ist.

Um Liebeskummer, Weltschmerz und Außenseitertum drehen sich auch die „Lieder eines fahrenden

Gesellen“ von Gustav Mahleraus dem Jahr 1885. Seine Texte schöpfen aus dem Fundus der

Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ – eine Sammlung von Volksliedtexten, herausgegeben von

Achim von Arnim und Clemens Brentano Anfang des 19. Jahrhunderts.

Wie gewohnt laden die Kunstfreunde Bensheim vor dem Konzert ab 19 Uhr wieder zu einer

Einführung in das Foyer des Parktheaters ein. Musik-Experte Christian Knatz wird im Gespräch mit

dem Pianisten Daniel Heide das Programm des Abends erläutern. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Karten für das Konzert gibt es online unter kunstfreunde-bensheim.de, bei bekannten

Vorverkaufsstellen sowie ab 18.45 Uhr an der Abendkasse.

Quelle: Kunstfreunde Bensheim e.V.