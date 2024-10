Wiesloch – Verkehrsunfall zwischen LKW und Rollerfahrerin – ERSTMELDUNG

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagvormittag ereignete sich gegen 8:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße “In den Weinäckern” in Wiesloch. Ein rangierender LKW kollidierte dabei mit einer Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Über den genauen Unfallhergang und Art der Verletzungen liegen derzeit keine konkreten Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.

