Viernheim – Museum Viernheim: „Vom Pessachfest bis zur Synagoge“ – Themenführung zum Jüdischen Leben in Viernheim

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 10. November, findet von 15 bis 16:30 Uhr im Museum (Berliner Ring 28) eine Themenführung zum Jüdischen Leben in Viernheim unter der Leitung von Dr. Peter Bilhöfer statt. Er vermittelt die geschichtlichen Inhalte mit Bezug auf Stadt und Region lebendiger und anregender als ein bloßer Ausstellungsbesuch und beantwortet gerne Fragen der Besucherinnen und Besucher. Viernheim ist heute eine von Industrie geprägte Stadt mit einer lebendigen christlichen Gemeinde. Zahlreiche Kirchen, Moscheen und Gemeinden zeugen von einem vielfältigen religiösen Leben und prägen das Stadtbild bis heute. Aber kaum jemand weiß, dass zu Viernheim lange Zeit eine jüdische Gemeinde mit zeitweise über 100 Mitgliedern gehörte, die erst mit dem Zweiten Weltkrieg ihr Ende fand. Die Themenführung lädt zu einer Reise in die Vergangenheit dieser Gemeinde ein und zeichnet ein anschauliches Bild von Geschichte, Persönlichkeiten und religiösen Riten, die einst auch in Viernheim zu Hause waren. Der Eintritt für die circa eineinhalbstündige Führung beträgt für Erwachsene fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter 06204-988-177 oder per E-Mail unter museum@viernheim.de möglich. Weitere Informationen zu den Angeboten des Museums gibt es auch unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail