Schifferstadt – Fahren eines PKWs ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Mittwochvormittag (23.10.2024) beobachteten Polizeikräfte in der Kanalstraße einen 21-Jährigen beim Verkauf von Kokain. Die Polizeikräfte stellten bei dem Mann mehrere verkaufsfertige Portionen Kokain sicher. Daraufhin wurde seine Wohnung in Mannheim durchsucht. Hierbei wurde auch ein zuvor ins Visier der Ermittler geratener 27-Jähriger, ... Mehr lesen »